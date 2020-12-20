皇后區住宅凌晨3級大火 3死4傷

皇后區艾姆赫斯特住宅19日發生三級大火，導致至少三人喪生、四人受傷。(取自ABC視頻)

位於皇后區 艾姆赫斯特48大道 一棟住宅，19日凌晨發生火災，火勢迅速蔓延到整個樓宇，發展成三級大火，導致至少三名住戶喪生，四人受傷，傷者中有兩名是消防人員，火災原因仍在調查中；根據市樓宇局(DOB)消息，這棟住宅曾因非法將地下室改為六間客房，被當局強制清空，今年1月再度因涉嫌容留60人居住，被鄰居投訴。

根據市消防局消息，位於艾姆赫斯特48大道90-31號的三層樓住宅，19日凌晨5時30分左右發生火災，火勢在半小時內迅速蔓延，發展成三級大火；當局出動140餘名消防員及多輛雲梯車，在上午9時前控制住火勢。

一名逃離火災樓的住戶表示，火災發生時他正在屋內睡覺，被煙味嗆醒後，他立即起身試圖通知樓宇內其他住戶，「我拿走了所有能拿的東西，並敲了鄰屋的門，告訴他們著火了」；他說，逃離火災現場時驚險萬分，期間不斷有火苗從地下室冒出。

市消防局局長理查森(Thomas Richardson)表示，這棟住宅報住八人，第一次救援結束後，清點人數時發現有兩人不在樓內，但因樓宇被火勢嚴重損壞，三樓屋頂已塌陷，救援時間一再被拖延。

理查森說，消防員在二樓發現兩名死者，後在清理火災現場時發現第三名死者，但這三人並非報住在樓宇中的八人，報住八人中有兩人當天並未回家；他補充，一名住戶為逃離火災現場從二樓跳下，但沒有生命危險，目前情況已經穩定，另有一名住戶與兩名消防員受輕傷。

住在火災樓宇附近的37歲安杜哈爾(Fernando Andujar)表示，當天火勢發展迅速，很快燒毀了屋頂，「這是一場可怕的火災」；他說，事故樓宇曾被清空一年，他只記得鄰居是一名常抽水煙的男性。

根據市樓宇局的信息，這棟住宅曾在2018年因非法改建地下室成六間臥室，被當局罰款並強制清空；今年1月初，該樓宇被鄰居再次投訴，稱有60人住在裡頭，包括一名經常吸食大麻與毒品 的通緝犯，但房東與住戶多次拒絕讓執法人員進屋檢查。