華女法拉盛街口被撞 急尋肇逃司機

賈Grace日前遭受車禍，肇事司機逃逸，她希望目擊者提供線索，早日找到肇事司機。(賈Grace提供)

孤身一人來美打拚的賈Grace，疫情 期間失去收入，近期騎摩托車外出時被一輛休旅 車撞傷，肇事司機沒有下車查看，反而加速駛離；她表示，這場車禍 讓她無法行走，案發後報警，但一周過去了，警察至今未再聯繫她，讓她擔憂求助無門，她期盼目擊者提供線索，早日找到肇事司機。

來美打拚的賈Grace，疫情前在奶茶店與化妝品店兼職工作，新冠病毒爆發後，她失去收入，只能靠存款度日；她說，近期學會種植睫毛，已有幾位客人預約做睫毛，但12日晚7時20分左右，她駕駛摩托車行駛至法拉盛博生大道與Beech大道交口時，遭遇一場突發車禍，讓她復工之日變得渺茫。

賈Grace說，事故發生的十路口有停止標識，但對方看到她沒有暫停，反而加油向前駛把她撞倒；她表示，由於對方車輛與自己摩托行駛速度較慢，第一次被撞後，她只有膝蓋擦傷。

但讓賈Grace意外的是，肇事車輛不僅沒有停車查看，反而加速逃離現場，還碾壓她的摩托車，碎片再次擊中她的臉頰和牙齒，導致她一顆門牙斷裂錯位。

賈Grace說，當天報警後，她被送往附近醫院救治，所幸沒有出現嚴重傷勢，但因撞擊她目前不能正常行走，錯位的牙齒也在手術中被拔掉；經過這次車禍，她表示自己身心都受到打擊，但肇事司機仍然逍遙法外。

由於天黑視線較差，賈Grace回憶，她並未看清肇事車輛的車牌，只記得是一輛深灰色休旅車，司機向凱辛娜大道(Kissena Blvd.)方向逃逸；她說，警方在事故當天完成例行筆錄後，至今未通知她案情進展，讓她擔憂求助無門，她請求目擊者提供線索與監控錄像，幫她早日找到肇事司機。

目擊者可寄電郵至[email protected]，或撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。