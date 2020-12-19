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紐約市家長提告市教育局 要求30天內辦特殊高中入學考

記者張晨／紐約報導
「無確定日期就是要取消」紐約市家長提告市教育局，要求30天內舉辦特殊高中入學考試。(本報檔案照)
「無確定日期就是要取消」紐約市家長提告市教育局，要求30天內舉辦特殊高中入學考試。(本報檔案照)

「無確切日期就等於取消。」多名家長在19日向曼哈頓最高法院提起訴訟，要求市教育局在30天內舉行特殊高中考試；雖然市長白思豪與市教育局在18日表示，將在2020年1月27日開始安排考試，但具體日期仍無解，這引起了許多家長的懷疑，代表家長的律師甚至表示，這是準備取消考試的「陰謀」。

白思豪在18日宣布初高中招生改革的同時終於將特殊高中考試報名與預計開考時間提上日程，報名將從21日至明年1月15日截至，考試時間將從1月27日在各個申請者的學校展開，以避免人員流動的接觸感染。

但仍沒有就該項考試的具體時間做出說明，教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)在給家長的一封聲明中表示，考試將在1月底實施；而教育局發言人則告訴記者，1月27日那周開始就會逐步安排考試時間。

在訴訟中代表家長們的律師赫爾德(Marc Held)稱，白思豪此舉是一個「詭計」,「沒有安排約會，實質上就是取消了，這仍然是他的最終目的。」

起訴書稱，白思豪和卡蘭扎「有意在很長一段時間內」迴避談論進行這項考試，市教育局也沒有為場地、準備、監考、評分等提前安排或做出計畫，甚至沒有與出題者敲定考試內容。

起訴書還稱，教育局「還沒有打好本屆特殊高中考試地基，甚至沒有起草針計畫，這嚴重違反了州法律，因為很可能意味著2020年SHSAT沒有被安排，更可能被取消。」

訴訟中提到了卡蘭扎在今年5月疫情最嚴重時向校長們發出的一個聲明，「永遠不要浪費一個好的危機(新冠疫情)來改變一個系統。」

數據顯示，去年大約有2萬7000名學生參加了SHSAT考試，其中4265名學生得到了足夠高的分數；有54%的亞裔學生收到了的錄取通知書，其次是白人學生的25.1%、西語裔學生占6.6%，非洲裔學生占4.5%。

白思豪和卡蘭薩長期以來一直希望廢除SHSAT，稱它抑制了非洲裔和西語裔學生進入精英學校，在18日的記者會上，白思豪重申了他對特殊高中錄取的失望，稱「這是一個需要改變的現狀。」

教育局 白思豪 特殊高中

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