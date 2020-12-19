2死4傷 皇后區艾姆赫斯特住宅三級大火

皇后區艾姆赫斯特住宅19日發生三級大火，導致兩人喪生、四人受傷。(取自ABC視頻)

位於皇后區 艾姆赫斯特48大道 一棟住宅，19日凌晨發生火災，火勢迅速蔓延到整個樓宇，發展成三級大火，導致兩名住戶喪生，四人受傷；根據市樓宇局(DOB)消息，這棟住宅曾因非法將地下室改為六間客房，被當局要求強制清空，今年1月再度因涉嫌容留60人居住，被鄰居投訴。

根據市消防局消息，位於艾姆赫斯特48大道90-31豪的一棟三層住宅，在19日凌晨5時30分左右發生火災，火勢在半個小時內迅速漫延，發展成三級大火；當局派遣138名消防員，多輛雲車控制火勢。

市消防局局長理查森(Thomas Richardson)表示，兩名住戶在樓宇的二樓發現喪生，另有兩名住戶與兩名消防員因受輕傷，送往附近醫院救治；他說，這棟住宅中報住八人，第一次救援結束後，清點人數發現仍少兩人，但因樓宇被火勢嚴重損壞，其中三樓屋頂已塌陷，導致救援時間被拖延。

住在火災樓宇附近的37歲安杜哈爾(Fernando Andujar)表示，當天火勢發展迅速，很快破壞了屋頂，漫延到鄰居的窗外，「這是一場大型的火災」；他說，事故樓宇曾被清空一年，他只記得鄰居是一名常抽水煙的男性。

根據市樓宇局的信息，這棟住宅曾在2018年，因將地下室非法改建成六間臥室，被當局罰款，並下達強制清空令；今年1月初，被鄰居再次投訴，稱有60人居住在這間樓宇內，其中包括一名經常吸食大麻與毒品 的通緝犯，但房東與住戶多次拒絕讓執法人員進屋檢查。

市消防局稱，他們仍在調查這場火災起火的原因。