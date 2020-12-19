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緊急租金援助計畫重啟 門檻降低

記者金春香／紐約報導
紐約州緊急租金補貼申請再開通，明年2月1日前都可申請，申請標準放寬。（記者金春香／攝影）
紐約州緊急租金補貼申請再開通，明年2月1日前都可申請，申請標準放寬。（記者金春香／攝影）

州府緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)重新啟動，並且放寬申請標準，申請者不需證明在新冠疫情爆發之前就有租金負擔問題，此次申請截止日期為明年2月1日。

州府今年7月重次啟動該計畫，共有超過9萬人申請，但有不少人因無法提交疫情前就有租金負擔問題、不符合資格而被拒；18日負責申請審核的州住房與社區重建廳(Homes and Community Renewal，簡稱HCR)宣布，即日起重新啟動申請，並取消提交疫情前租金負擔問題的證明。

HCR局長RuthAnne Visnauskas表示，上次來不及申請或申請被拒的人，可以把握這次提供獲得租金援助的機會；她指出，繼州長延長禁止房東逼遷令後，重新開放緊急租金援助申請，能夠讓更多因疫情深陷房租負擔的民眾獲得喘息的機會。

該計畫的資金來自聯邦新冠紓困法案(CARES Acts)下的新冠救助基金(Coronavirus Relief Fund)，為新冠疫情期間失去收入來源的低收入家庭，直接提供最多四個月的租金補貼，該補貼直接支付給房東或房屋提供者，租客不需償還這筆資金。

HCR上月數據顯示，9萬4000名申請者中，超過60%因沒有完全符合申請標準而被拒絕，該計畫金額總計1億元，仍有6000萬元還未分發出去，將提供給第二輪的成功申請者。

新的申請要求，已將申請者必須證明疫情爆發前家庭就已存在租金負擔的條件去除，申請者不須證明疫情爆發前，每個月要花30%以上收入用於支付房租。

其他的申請要求為：租客主要住所必須位於紐約州；3月7日之前，家庭收入必須低於根據家庭規模調整後的地區中位數收入(Area Median Income，簡稱AMI)的80%；申請者必须在今年4月1日至7月31日之間失去收入，造成無法支付房租。具體內容可登錄https://tinyurl.com/yce2cwcs查找

此前已經申請但未獲得批准者則不須重新申請，HCR將以新的標準重新審核申請者此前提出的文件材料。民眾除了登錄https://hcr.ny.gov/RRP申請外，也可撥打電話(833)499-0318諮詢和通過電話申請。

租金 疫情 房東

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