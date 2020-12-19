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新冠住院數降 葛謨：有信心不再「暫停」

記者金春香／紐約報導
紐約州內新冠住院人數疫情升溫後首次出現下降。（記者金春香／攝影）
紐約州內新冠住院人數疫情升溫後首次出現下降。（記者金春香／攝影）

州府18日數據顯示，州內新冠住院人數自疫情反彈後首次下降，州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，只要民眾嚴格防疫，並同時確保所有醫院能夠應對不斷增加的病床需求，他有信心紐約州能避免再度「暫停」。

葛謨表示，下周將獲得34萬6000劑莫德納(Moderna)疫苗，州府疫苗審查小組已通過莫德納疫苗審核，下周起養老院內員工和老人將開始接種疫苗，目前疫苗已經分配至州內292個地點，已有1萬9000人接種。

根據18日數據，17日州內新冠檢測人數達到24萬9385人，再創新高，其中1萬2697例為陽性，陽性率為5.09%，並新增死亡120例；不過州內住院人數從前一天的6147人降至6081人，加護病房人數減少27人、降至1068人，需要呼吸器的病患人數也減少19人、降至592人，這是紐約疫情反彈後相關數字首次下降。

「這些都是很好的徵兆」，葛謨說，再度封鎖對紐約傷害極大，「這是極為漫長的一年，大家最不願意看到的就是又一次封鎖，我相信我們可以在保證開放的同時，保持疫情數字不出現劇烈增長。」

不過州內十個地區中，目前手指湖(Finger Lakes)地區疫情出現反彈，七天平均病毒檢測陽性率達到8.31%，幾乎是其他地區的兩倍。

紐約市五區中，史泰登島的七天平均陽性率為5.11%，幾乎為曼哈頓的兩倍；葛謨指出，史泰登島與紐約市其他區相比，人口密度較低，公共交通工具數量較少，陽性率理應更低。

葛謨並對州內醫院提出新的要求，一旦預估三周後病床使用率達到85%，該醫院就要及時向州府報告，以避免醫療系統崩潰，目前沒有任何醫院預估病床使用率將於1月8日達到85%。

州府數據顯示，紐約州有5萬個床位，一旦有醫院病床緊缺，諾斯韋爾醫療中心(Northwell Health)和大紐約醫院協會(Greater New York Hospital Association)會立即支援。

此外，州衛生廳也已要求各醫院將床位容量增加25%，並取消預約性手術，以避免大量湧入的新冠病人再次使醫療系統不堪重負。

葛謨有信心紐約州能避免再度「暫停」。（州長辦公室提供）
葛謨有信心紐約州能避免再度「暫停」。（州長辦公室提供）

紐約市 疫苗 葛謨

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