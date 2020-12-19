華警劉文健殉職6周年 市警辦追思會

陳佩霞抱著幼女強忍著淚水致詞，表示社會上仍有大部分跟她一樣的民眾，熱愛警員的存在，希望能傳達鼓勵給各位警員。(記者顏潔恩/攝影)

華裔警探劉文健及其搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)在六年前的12月20日執勤時遇害，今年儘管遇上新冠肺炎疫情 ，市警總局和兩位殉職警員生前服務的84分局仍堅持在布碌崙 (布魯克林)天主教堂舉辦追思活動，銘記兩人為保護城市與民眾安全作出的貢獻。

18日上午11時許，警方和社區各界在布碌崙瓜達露培聖母像教堂(Our Lady of Guadalupe)為兩名英雄舉辦追思會，市警總局局長希爾(Dermot Shea)、市警局副局長塔克(Benjamin Tucker)等警界高官百人出席，所有人均配戴口罩；劉文健遺孀陳佩霞、女兒劉安兒(Angelina Liu)、劉文健的父母劉偉棠、李秀燕，以及拉莫斯的遺孀、兒子等均到場。

希爾表示，市警將永遠銘記兩位傑出的英雄為保護社區做出的犧牲，那一天對於警員來說始終是黑暗的一天，那一天的恐懼至今烙印在心裡，也正因如此，每年的追思會都有意義；他強調疫情之下還是要舉辦追悼會，讓民眾記得兩人生前如何無私地為城市和民眾的安全而努力。

陳佩霞抱著幼女致詞時強忍著淚水說，丈夫和拉莫斯生前都是努力為民服務的好警察 ，僅因為穿著藍色制服而在車內被槍手槍殺；在當前社會運動下，加上部分政客的不當言語衝擊，造成反警情緒高漲，警員的處境變得十分為難。她想要提醒所有警員，社會上大部分民眾跟她一樣，熱愛警員並由衷感謝他們對公眾安全做出的貢獻。

陳佩霞也表示，雖然女兒沒有機會認識爸爸，但她經常看著爸爸的照片，知道他是一個好警察；在台上跟媽媽一同致詞的劉安兒十分乖巧，小聲地跟大家說聲「聖誕節快樂」，在場者報以熱烈掌聲，感到十分欣慰。

2014年12月20日下午2時47分，時年32歲的劉文健與拉莫斯在布碌崙Myrtle大道交Tompkins大道的政府樓前執勤時，遭槍手行刑式開槍爆頭殉職；劉文健是家中獨子，遇害時新婚不到三個月，搶救他的醫生經家人同意存取了他的精子，遺孀陳佩霞選擇人工受精，為他產下一女。