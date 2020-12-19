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華警劉文健殉職6周年 市警辦追思會

記者顏潔恩／紐約報導
陳佩霞抱著幼女強忍著淚水致詞，表示社會上仍有大部分跟她一樣的民眾，熱愛警員的存在，希望能傳達鼓勵給各位警員。(記者顏潔恩/攝影)
陳佩霞抱著幼女強忍著淚水致詞，表示社會上仍有大部分跟她一樣的民眾，熱愛警員的存在，希望能傳達鼓勵給各位警員。(記者顏潔恩/攝影)

華裔警探劉文健及其搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)在六年前的12月20日執勤時遇害，今年儘管遇上新冠肺炎疫情，市警總局和兩位殉職警員生前服務的84分局仍堅持在布碌崙(布魯克林)天主教堂舉辦追思活動，銘記兩人為保護城市與民眾安全作出的貢獻。

18日上午11時許，警方和社區各界在布碌崙瓜達露培聖母像教堂(Our Lady of Guadalupe)為兩名英雄舉辦追思會，市警總局局長希爾(Dermot Shea)、市警局副局長塔克(Benjamin Tucker)等警界高官百人出席，所有人均配戴口罩；劉文健遺孀陳佩霞、女兒劉安兒(Angelina Liu)、劉文健的父母劉偉棠、李秀燕，以及拉莫斯的遺孀、兒子等均到場。

希爾表示，市警將永遠銘記兩位傑出的英雄為保護社區做出的犧牲，那一天對於警員來說始終是黑暗的一天，那一天的恐懼至今烙印在心裡，也正因如此，每年的追思會都有意義；他強調疫情之下還是要舉辦追悼會，讓民眾記得兩人生前如何無私地為城市和民眾的安全而努力。

陳佩霞抱著幼女致詞時強忍著淚水說，丈夫和拉莫斯生前都是努力為民服務的好警察，僅因為穿著藍色制服而在車內被槍手槍殺；在當前社會運動下，加上部分政客的不當言語衝擊，造成反警情緒高漲，警員的處境變得十分為難。她想要提醒所有警員，社會上大部分民眾跟她一樣，熱愛警員並由衷感謝他們對公眾安全做出的貢獻。

陳佩霞也表示，雖然女兒沒有機會認識爸爸，但她經常看著爸爸的照片，知道他是一個好警察；在台上跟媽媽一同致詞的劉安兒十分乖巧，小聲地跟大家說聲「聖誕節快樂」，在場者報以熱烈掌聲，感到十分欣慰。

2014年12月20日下午2時47分，時年32歲的劉文健與拉莫斯在布碌崙Myrtle大道交Tompkins大道的政府樓前執勤時，遭槍手行刑式開槍爆頭殉職；劉文健是家中獨子，遇害時新婚不到三個月，搶救他的醫生經家人同意存取了他的精子，遺孀陳佩霞選擇人工受精，為他產下一女。

18日警方和社區各界在布碌崙瓜達露培聖母像教堂為兩名英雄舉辦追思會，近百人出席。...
18日警方和社區各界在布碌崙瓜達露培聖母像教堂為兩名英雄舉辦追思會，近百人出席。(記者顏潔恩/攝影)
18日警方和社區各界在布碌崙瓜達露培聖母像教堂為兩名英雄舉辦追思會，近百人出席。...
18日警方和社區各界在布碌崙瓜達露培聖母像教堂為兩名英雄舉辦追思會，近百人出席。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 警察 疫情

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