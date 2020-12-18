天氣惡劣訂單倍增 外賣郎送餐吃盡苦頭

法拉盛17日街頭隨處可見送餐的外賣郎。(記者牟蘭／攝影)

紐約迎來暴風雪 ，市府要求餐廳關閉戶外用餐，店家只能依靠外賣維持收入；華裔業者17日表示，暴風雪後，訂單增加兩成；一名外賣郎稱，他當日訂單也暴增一倍，送餐時間大幅度延長，還多次因路面太滑而摔倒，只能放棄部分訂單，並向顧客道歉。

新冠疫情 爆發後，一直堅持營業的九湯屋老闆林國耀表示，雖然店中備有暖風機，但他遵守市府規定，16日下午2時後就關閉戶外用餐，將桌椅全部搬回店內，之後主打外賣，堅持營業到凌晨4時。

林國耀說，雖然戶外餐廳關閉，但因暴雪，自家店的外賣訂單增加20%，店員比平日同期還要繁忙，需完成多個平台的外賣拉麵；但他也表示，由於極端天氣，外賣郎人力不足，部分訂單接連被取消，一些外賣平台直到17日下午才恢復服務，「也理解，我們會繼續服務顧客」。

在新世界美食廣場經營「火上面」的陳隆表示，堂食關閉後，生意比復工後減少一半左右，只能靠外賣維持收入；他表示，為了應對新挑戰，他與四個外賣平台合作，接受提前預約訂單，雖然遭遇惡劣天氣，但為完成訂單，全員仍照常上班。

外賣郎周傑森(音譯)表示，從16日晚開始，他的訂單量比平日增加三到四成，17日的訂單量更是多出一倍；他說，自己駕駛一輛小摩托車，除了戴手套外，還會在手上套塑料袋防水，盡量選在燈光較好的路段或白天送餐，但仍多次因下雪視線不清與泥濘的街道數次摔倒。

周傑森說，17日，他的送餐時間因暴雪與增加的訂單量，大幅度延後，只能放棄部分訂單，再向一些等待過久的顧客道歉，「大家都挺理解的」；他呼籲同行，雪天出行注意安全，切忌趕路，平安將美食送到顧客手中。

外賣平台Delivery.com的業者陳明偉表示，暴雪襲擊紐約市 後，外賣平台訂單量均有所增加，自家增加了10%左右；他表示，由於天氣惡劣，一些駕駛電動車與摩托車的外賣郎容易出現車禍，加上大量餐廳選在暴雪後停業，顧客的選擇變少，「訂單量比不上3月與4月疫情高峰期」。