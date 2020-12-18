5200醫護已打新冠疫苗 盼明年中全市接種

卡茲說，全市11所公立醫院的所有人員將在三周內完成疫苗接種。（市長辦公室提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio)17日表示，全市已有超過5200名醫護人員接種疫苗 ，樂觀預計到明年6月實現全民接種，但再次警告紐約市 可能進入「暫停」(PAUSE)防疫；市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，市公立醫院病床占用率已達65%，已暫停擇期手術以騰出床位。

白思豪表示，目前紐約市已接收4萬2900劑疫苗，已有5200名一線醫護人員接種疫苗；他表示，正常情況下，全市民眾應能在明年6月接種完畢，也有可能加快接種速度，但目前仍有少部分市民不願接種，市府將加大宣傳力度；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)說，疫苗能否按計畫接種弄取決於供應量，他預計莫德納疫苗本周將獲聯邦食品和藥品管理局(FDA)批准，另外還有兩種疫苗在試驗之中。

此前阿拉斯加州有醫護接種疫苗後出現嚴重過敏反應送醫，引起公眾對疫苗安全性的質疑；喬克西和卡茲表示，全市接種的醫護人員中仍未發現嚴重的副作用，將嚴密監控後續動向；他說，輝瑞疫苗在試驗階段有4萬4000人參與，FDA和CDC均證明了其安全性，疫苗出現副作用是正常的，而且主要是極端個案，可能為百萬分之一；卡茲說，全市11所公立醫院的所有人員將在三周內完成疫苗接種。

卡茲表示，全市公立醫院已經停止擇期手術，目前公立醫院的病床占用率為65%，還有三分之一的病床可供使用；他說，當下的情況要比春季疫情時要好，因為住院患者病情的嚴重程度不如春季。

白思豪此前多次表示，預計聖誕節後紐約市將進入「暫停」防疫；他說，若疫情繼續以目前速度反彈，醫療資源可能枯竭，導致更多人死亡，只有「暫停」防疫才能控制疫情，而聖誕節後則是一個不錯的時間點，因為此時經濟活動已經放緩；他說，市府會持續與州府就此事溝通，州府將做最後決定。

州長葛謨17日呼籲民眾耐心等待接種新冠疫苗。他說，目前州府正在對州內醫院的病床數字進行密切監控，並確保各醫院間工作量均衡，防止任何一間醫院出現不堪重負的現象；他並警告，如果一些地區的醫院床位達到90%的使用率，就會進入「紅區」，將關閉不必要的店面和學校。

數據顯示，紐約市七天平均的每10萬人住院人數已經升至3.06人，高於兩人的警戒線，七天平均檢測陽性率已經超過6%；州府數據則顯示，全州16日新增確診1萬914例，陽性率為5.38%，其中紐約市新增3627例；全州新冠住院升至6147人，新增死亡120人。