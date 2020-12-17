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暴雪襲紐約 法拉盛小商家17日照常營業服務社區

記者牟蘭／紐約報導
陳隆表示，他家店與四個外賣平台合作，接受提前預約訂單，雖然16日遭遇惡劣天氣，但為完成訂單，仍在翌日照常上班。(記者牟蘭／攝影)
陳隆表示，他家店與四個外賣平台合作，接受提前預約訂單，雖然16日遭遇惡劣天氣，但為完成訂單，仍在翌日照常上班。(記者牟蘭／攝影)

暴風雪16日襲紐約，17日部分地區的積雪已超十呎，華人聚集的法拉盛市中心也迎來大雪，但不少小商家仍堅持營業，一家華人超市與中藥房的老闆均表示，尤其是極端惡劣天氣，才需要必須行業人員堅持工作。

在緬街上「幸福堂」奶茶店和「同仁堂」藥房的老闆莊振輝表示，16日的暴雪影響了當地的交通，車輛與人流驟減，導致生意比平日還要差；但他說，由於藥房是必要行業，尤其在惡劣天氣，更需要為民眾提供便捷的服務，因此當日員工提前來到店裡，清理門外積雪，照常營業。

昌發超市的老闆王傳厚表示，雖然遭遇惡劣天氣，但貨源通暢，店內貨品並不會因此漲價，且自家超市與電商合作，建議民眾也可通過網絡平台下單；他表示，自家店的三家超市都照常營業，本周會提供比平日更優惠的價格，建議民眾理性購買。

中美超市的經理吳建錫表示，由於紐約市的餐廳堂食關閉，今年暴雪過後蔬菜與海鮮的價格不會提價，尤其是一些海鮮甚至打出優惠價，吸引更多民眾購買；他舉例說，本周的三文魚排打出4.99元左右的特價，蔬菜也有優惠，民眾無須在暴雪前搶購。

九湯屋的老闆林國耀表示，該店遵守政府的規定，關閉戶外餐廳，在暴雪天氣中主打外賣，從16日下午3時到17日凌晨4時，訂單較平日還增加20%；他感謝員工與外賣員的辛勤工作，把美食送到顧客家中。

在新世界美食廣場經營火上面的陳隆表示，堂食關閉後，自家生意減少20%左右，主要靠外賣維持收入；他表示，自家店與四個外賣平台合作，接受提前預約訂單，雖然16日遭遇惡劣天氣，但為完成訂單，仍在翌日照常上班。

法拉盛的街頭上，外賣員冒雪堅持工作。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛的街頭上，外賣員冒雪堅持工作。(記者牟蘭／攝影)
新世界美食廣場仍有不少餐廳照常營業。(記者牟蘭／攝影)
新世界美食廣場仍有不少餐廳照常營業。(記者牟蘭／攝影)
一些雜貨店首賣雪鏟與雪鹽，業者稱無人購買。
一些雜貨店首賣雪鏟與雪鹽，業者稱無人購買。
法拉盛的網紅戶外餐廳九湯屋關閉戶外餐廳，主打外賣。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛的網紅戶外餐廳九湯屋關閉戶外餐廳，主打外賣。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 華人超市 法拉盛

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