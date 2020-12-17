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布碌崙日落公園被大雪覆蓋 華人家庭共享雪天時光

記者顏潔恩／紐約報導
一場大雪後，華人家庭也不減熱情到公園玩耍。(記者顏潔恩/攝影)
一場大雪後，華人家庭也不減熱情到公園玩耍。(記者顏潔恩/攝影)

紐約今年首場大雪日前如約而至，連夜降雪帶來八到12呎積雪，不少布碌崙(布魯克林)8大道華人商家在17日早晨便出動雪鏟清除人行道積雪；華人民眾經常造訪的日落公園(Sunset Park)也出現一家大小同樂玩雪的畫面，小孩子坐在雪橇上玩得不亦樂乎。

對紐約客來說，這兩天的積雪無疑是達到數年來最大厚度的一次，直到17日中午時分，布碌崙區仍然飄著雪；市清潔局也對今冬的首場暴雪嚴陣以待，在各區布置好鏟雪車，一整夜定時在外頭除雪，以便早晨車子出行。

由於路面濕滑難行，路人經過未鏟雪的區域時分外小心翼翼，車輛也減速慢行；8大道商家也陸續出動雪鏟除雪，一名五金店業者陳先生表示，他從早晨5時左右開始鏟雪，差不多耗時了兩個小時才把人行道上的雪清除乾淨，感嘆似乎很久沒見到這麼大的一場雪。

眾多華人使用的7大道42街「日落公園」一夜後被冰天雪地覆蓋，就算當天風速仍有些大，華人家庭也不減熱情，紛紛來到公園玩耍；他們趁著不需遠足到滑冰場就能玩樂的便利，帶著塑料桶和玩具鏟子，在雪地上堆起雪人來。其他民眾也帶著雪橇沿著溼滑的路面滑行，一名外族裔民眾表示，他為了迎接這場大雪還特意購買了雪地行走鞋，想好好的享用這段雪天時光。

不僅如此，很多華人民眾也對眼前難得的雪白美景所觸動，公園裡滿是拿著相機拍照留念的群眾；在住宅區外，居民鏟雪的過程中也不忘與孩子共度美好的家庭時間，讓孩子穿著足夠的保暖衣物，戴著手套在門口造起雪人來，並開心留下照片做紀念。

8大道華人商家一早便出動雪鏟進行清除工作。(記者顏潔恩/攝影)
8大道華人商家一早便出動雪鏟進行清除工作。(記者顏潔恩/攝影)
許多民眾帶著雪橇直接在公園雪地上玩耍。(記者顏潔恩/攝影)
許多民眾帶著雪橇直接在公園雪地上玩耍。(記者顏潔恩/攝影)
為迎接這場大雪，民眾還購買了雪地行走鞋，好好享受雪地時光。(記者顏潔恩/攝影)
為迎接這場大雪，民眾還購買了雪地行走鞋，好好享受雪地時光。(記者顏潔恩/攝影)
家長在門外鏟雪的過程中，小孩也開心造起雪人。(記者顏潔恩/攝影)
家長在門外鏟雪的過程中，小孩也開心造起雪人。(記者顏潔恩/攝影)
許多民眾帶著雪橇直接在公園雪地上玩耍。(記者顏潔恩/攝影)
許多民眾帶著雪橇直接在公園雪地上玩耍。(記者顏潔恩/攝影)

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