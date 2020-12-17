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今冬首場暴雪恐達1呎 紐約、長島公校全改網課

記者顏潔恩／紐約報導
16日下午5時許的皇后區法拉盛街頭，在暴雪中匆忙趕路的行人。（圖與文：記者洪群超）
16日下午5時許的皇后區法拉盛街頭，在暴雪中匆忙趕路的行人。（圖與文：記者洪群超）

暴雪16日襲美東，紐約市當天持續低溫，從下午3時許，各區開始飄下鵝毛大雪並持續一整夜，預計帶來超過八到12吋的積雪，最多處恐高達一呎；紐約市和長島的公校17日均關閉校園，改為網路教學。

16日下午開始的暴雪伴隨強風，最高風速一度高達每小時50哩；降雪持續到17日清晨，帶來的積雪也是近年來最厚的；在過去60年中，紐約市只有五年曾於12月出現過超一呎的積雪，最近一次是在2010年，當時積雪厚度達20吋。

市清潔局對今冬的首場暴雪嚴陣以待，當天未下雪前，就在各區布置好鏟雪車，並預先在路面上撒雪鹽，開始降雪後即啟動進一步的除雪工作。

此外，因市府規定占用街道的室外用餐在下雪後必須暫停，全市各地餐館的室外用餐都在16日下午2時左右陸續暫停營業；市府指出，暫停將持續至17日晚間或18日(周五)，業者需待市府進一步通知才能恢復經營；不過，使用人行道、停車場、廣場等非街道室外場所的餐館室外營業仍可繼續。

教育局16日也宣布，17日全市所有的公校都關閉校園，但網路教學仍持續，所有學生通過網路上課，而課後輔導(after school program)、成人教育(adult education )等項目則取消，午餐供應服務也暫停；長島大頸(The Great Neck)等各學區也發布停課信息，校園17日都關閉。

暴雪引發的道路濕滑，國家氣象局(National Weather Service)發布道路危險預警，呼籲駕駛開車上路要加倍謹慎；州長葛謨(Andrew Cuomo)也指出，這是入冬以來首場暴風雪，民眾在風雪期間應儘量待在室內，避免外出。

州府提醒，民眾若不得不出行，應確保身邊的人知道其出行計畫、車上要有應急的毛毯、鏟子、手電筒、電池、食物和水等，為可能遭遇緊急情況做準備；民眾出行前也應先查看當地交通局發布的最新路面情況，也可登錄網址http://www.dhses.ny.gov/oem/safety-info/winter/查看。

紐約市16日下午迎來今年首場大雪，不到一小時全市就進入銀裝素裹的世界。（記者洪群...
紐約市16日下午迎來今年首場大雪，不到一小時全市就進入銀裝素裹的世界。（記者洪群超/攝影）
暴雪天氣16日侵襲美東，紐約市從下午2時各區開始飄下鵝毛大雪，預計將帶來超過八到...
暴雪天氣16日侵襲美東，紐約市從下午2時各區開始飄下鵝毛大雪，預計將帶來超過八到12吋的積雪。(記者顏潔恩/攝影)
紐約市16日下午迎來今年首場大雪。（記者洪群超/攝影）
紐約市16日下午迎來今年首場大雪。（記者洪群超/攝影）
紐約市16日下午迎來今年首場大雪，商家冒雪鏟除店前人行道的積雪。（記者洪群超/攝...
紐約市16日下午迎來今年首場大雪，商家冒雪鏟除店前人行道的積雪。（記者洪群超/攝影）
紐約市16日迎接入冬以來首場大降雪。(記者顏潔恩/攝影)
紐約市16日迎接入冬以來首場大降雪。(記者顏潔恩/攝影)
紐約市16日下午迎來今年首場大雪，不到一小時全市就進入銀裝素裹的世界。（記者洪群...
紐約市16日下午迎來今年首場大雪，不到一小時全市就進入銀裝素裹的世界。（記者洪群超/攝影）
紐約市16日下午迎來今年首場大雪，市清潔局鏟雪車出動撒雪鹽及除雪。（記者洪群超/...
紐約市16日下午迎來今年首場大雪，市清潔局鏟雪車出動撒雪鹽及除雪。（記者洪群超/攝影）
市清潔局當天已在各區準備雪鏟車停駐在街邊，為鏟雪準備工作。(記者顏潔恩/攝影)
市清潔局當天已在各區準備雪鏟車停駐在街邊，為鏟雪準備工作。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市 教育局 長島

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