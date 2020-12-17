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紐約州新冠病例破80萬 葛謨：疫苗免費

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，若疫苗供應量充足，針對關鍵行業員工、高危普通人群的第二階段疫苗接種預計將於1月底開始。（州長辦公室提供）
葛謨表示，若疫苗供應量充足，針對關鍵行業員工、高危普通人群的第二階段疫苗接種預計將於1月底開始。（州長辦公室提供）

紐約州新冠累計確診人數超過80萬例，州長葛謨(Andrew Cuomo)16日表示，全州已接收超過8萬7000劑輝瑞疫苗，州金融服務廳(Department of Financial Services)則指示全州健保業者，必須全額覆蓋新冠疫苗接種費用；他表示，若疫苗供應量充足，針對關鍵行業員工、高危普通人群的第二階段疫苗接種可於1月底啟動。

數據顯示，全州16日新增新冠病例9998例，陽性率為6.21%，其中紐約市新增3531例，全州累計確診人數已經達到80萬4555例；全州新冠住院人數已增至6097人，新增死亡95人。

葛謨表示，他已責令州衛生廳指示各地醫院開啟「危機管理模式」，落實增加病床、平衡資源的工作，若出現疫情惡化，當地醫院須保證在72小時之內將病床數增加15%。

紐約州本輪將收到17萬劑輝瑞疫苗；葛謨表示，超過4000名醫護人員已經接種，餘下的8萬劑左右輝瑞疫苗將於未來幾日內送達，用於養老院人員接種。

葛謨說，若聯邦食品和藥品管理局(FDA)本周能批准莫德納(Moderna)生產的新冠疫苗，下周將有34萬6000劑莫德納疫苗到紐約，繼續用於第一階段的醫護和急救人員接種。

根據州府制定的疫苗接種計畫，第一階段接種過後，第二階段接種將面向消防員、警員、教師等的關鍵行業員工，以及65歲以上老人、基礎疾病患者等高危人群；葛謨表示，若後續疫苗供應量充足，第二階段接種預計將於明年1月底開始。

葛謨表示，目前州府已經在各地設立地方疫苗接種中心，由各地醫療機構領導；他已責令各中心須與社區組織合作，最晚於明年1月的首周提交第二階段疫苗接種計畫，並上報州府批准。

他還說，為實現快速大範圍接種疫苗，紐約州將保證疫苗對所有人免費；葛謨說，已責令州金融服務廳指示全州健保業者，須為民眾全額覆蓋新冠疫苗及相關的費用；同時，州府也推出網站www.ny.gov/vaccine，方便民眾查詢疫苗接種進度和其他信息。

此前紐約市長白思豪(Bill de Blasio)警告，紐約市可能於聖誕節後進入「暫停」防疫；對此葛謨表示，白思豪的說法是很好的警示，有利於讓民眾假日季嚴格防疫；他說，是否需要「暫停」防疫，取決於民眾的防疫行為，若能嚴格防疫，他仍有信心紐約州能避免再度「暫停」。

葛謨表示，全州已有接收超過8萬7000劑輝瑞疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨表示，全州已有接收超過8萬7000劑輝瑞疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨表示，州金融服務廳已指示全州健保業者，必須全額覆蓋新冠疫苗費用。（州長辦公室...
葛謨表示，州金融服務廳已指示全州健保業者，必須全額覆蓋新冠疫苗費用。（州長辦公室提供）

疫苗 紐約州 葛謨

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