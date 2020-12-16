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MTA:只要聯邦撥款45億 未來數月就不需裁員和減班次

記者金春香／紐約報導
MTA表示只要聯邦撥款45億，未來數月就不需裁員和減班次。（記者金春香／攝影）
MTA表示只要聯邦撥款45億，未來數月就不需裁員和減班次。（記者金春香／攝影）

大都會運輸署(MTA)16日表示，只要能夠盡快獲得來自聯邦的45億元撥款，他們就不需要在未來幾個月內裁員和削減車輛班次。

MTA上月公布2021財年預算案，指出面臨120億元虧損，需要獲得聯邦撥款，以填補今年和明年的虧空，如果資金不到位，MTA很可能將被迫裁員9367人，並將把公車、地鐵服務削減40%。

之後MTA財務長佛蘭(Robert Foran)指出，雖然MTA向聯邦申請了120億元的補助，但目前只需要45億元，就可以解決明年的虧空。

MTA主席費伊(Pat Foye)在16日的董事會議上指出，如果無法得到聯邦的45億元撥款，那麼MTA仍需要繼續修訂預算，並要採取更強硬的方式來保證收支平衡。

隨著拜登即將上台，MTA表示有信心在未來幾周獲得聯邦補助，因此目前暫時不會討論裁員和縮減班次問題，不過如果聯邦補助不及時，票價上漲仍在所難免，預計票價調整計畫將於明年1月進行投票。

此前MTA兩年一次的票價和通行費調整方案包括票價上漲2%或4%、取消7天和30天捷運卡配套、取消或削減史泰登島居民通過維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)的過橋折扣等。

不過由於疫情影響，預計紐約地鐵和公交乘坐量要等數年才能完全恢復，因此就算聯邦撥款45億元後，MTA在未來幾年仍面臨巨大的財政壓力。

MTA 裁員 地鐵

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