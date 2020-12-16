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60多個組織示威 要求市府拒絕土地重新規畫案

記者金春香／紐約報導
民眾要求市府拒絕那些優惠對待開發商的豪華建案。（記者金春香／攝影）
民眾要求市府拒絕那些優惠對待開發商的豪華建案。（記者金春香／攝影）

包括民權中心(MinKwon Center)、華人職工會、保護日落公園聯盟(Protect Sunset Park)在內的60多個組織16日聚集在曼哈頓市府前示威，反對紐約市通過任何土地用途重新規畫，指出這些重畫案令更多豪華樓宇得以興建，導致城市進一步貴族化。

近月來，法拉盛、日落公園和下東城等多處華裔聚居社區都出現豪華開發案，如「法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)豪華開發項目為獲得部分土地的重新規畫申請，已經獲得紐約市都市規畫委員會批准通過後，該開發案也在市議會獲得通過。

布碌崙(布魯克林)工業城(Industry City)土地用途重新規畫也在過去數月引發巨大爭議，不過在多名民選官員的支持和民眾的反對聲中，最終工業城業主撤銷該計畫的申請。

民權中心住房計畫負責人Seonae Byeon表示，如今不僅僅是法拉盛在獨自對抗市府的歧視性土地重新規畫，全市眾多地方都在面臨相同的問題，而這些土地重新規畫正在毀滅我們的社區，大家都見證社區不斷貴族化，越來越多的小商家因無法負擔房租而關閉，而租金也在繼續飛漲。

「這些豪華開發樓宇沒有為社區民眾提供足夠的可負擔住房，而開發商卻能得到稅收優惠、特殊許可等眾多好處。」她強調，任何開發計畫都應從社區角度出發考慮，因為民眾才是這些計畫的直接受影響者。

華人職工會幹事寧子舜也指出，雖然華社在兩橋社區(Two Bridges)豪宅建案上暫時獲得勝利，但華埠和下東城仍然受到此前東村土改計畫通過後帶來的影響，也就是越來越多的高樓都推移到下東城建立，市府也應該完全通過由華埠工作小組提出的土改計畫。

當天60多個組織再次呼籲，要求市府和相關機構停止一切土地用途重新規畫，拒絕那些優惠對待開發商的豪華建案，拒絕那些打著「可負擔」旗號實際上卻在不斷加劇社區貴族化的建案，也不應在疫情未結束前繼續通過網路會議通過任何土地重新規畫申請，而應等到可以舉行現場公聽會時再對申請進行討論。

民眾要求市府拒絕那些優惠對待開發商的豪華建案。（記者金春香／攝影）
民眾要求市府拒絕那些優惠對待開發商的豪華建案。（記者金春香／攝影）
民眾反對市府通過任何土地用途重新規畫。（記者金春香／攝影）
民眾反對市府通過任何土地用途重新規畫。（記者金春香／攝影）
60多個組織聚集市議會前示威，要求市府拒絕所有土地重新規畫案。（記者金春香／攝影...
60多個組織聚集市議會前示威，要求市府拒絕所有土地重新規畫案。（記者金春香／攝影）
民眾反對市府通過任何土地用途重新規畫。（記者金春香／攝影）
民眾反對市府通過任何土地用途重新規畫。（記者金春香／攝影）
60多個組織聚集市議會前示威，要求市府拒絕所有土地重新規畫案。（記者金春香／攝影...
60多個組織聚集市議會前示威，要求市府拒絕所有土地重新規畫案。（記者金春香／攝影）

紐約市 法拉盛 華埠

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