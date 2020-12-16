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防疫！紐約市預計聖誕節後暫停

記者和釗宇／紐約報導
紐約市衛生局長喬克西表示，公眾何時可以開始接種疫苗取決於疫苗的供應量；圖為紐約西奈山醫院醫生王湯米(Tommy Wong)15日接種輝瑞公司的新冠疫苗。(路透)
紐約市衛生局長喬克西表示，公眾何時可以開始接種疫苗取決於疫苗的供應量；圖為紐約西奈山醫院醫生王湯米(Tommy Wong)15日接種輝瑞公司的新冠疫苗。(路透)

市長白思豪(Bill de Blasio)15日表示，紐約市可能於聖誕節後進入「暫停」(PAUSE)防疫狀態，關閉所有非必要行業，可能持續數周，但希望屆時公校保持開放；衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則表示，公眾何時開始接種疫苗取決於疫苗的供應量，希望明年中期可以完成接種工作。

州府數據顯示，全州14日共新增新冠陽性病例1萬353例，檢測陽性率為5.33%，其中紐約市新增4146例，寫下半年來的新高；全州新增死亡128例，累計死亡達2萬8002人。

這是白思豪連續第二天強調「暫停」防疫的可能性，因第二波新冠疫情仍在反彈，可能造成醫療資源緊張；白思豪表示，顯然疫情正往錯誤的方向發展，儘管疫苗已經取得重大突破，「但我們仍得抗擊第二波疫情，拯救生命，保護醫療資源。」

白思豪預計紐約市可能在聖誕節後進入「暫停」防疫，關閉非必要行業，情形大致與春季時相同，但也可能作出些許調整；他說，當前疫苗已經開打，「暫停」防疫實施後，若運氣好再加上民眾嚴格防疫，可能堅持數周就結束。

他表示，即便全市進入「暫停」防疫，他仍傾向讓公校繼續開放實體課，但他也表示最終決定權在州府。

白思豪說，全市重開的870所公校中，目前只有41所因為零星病例而暫時關閉，他認為學校整體依然安全；市長辦公室公共衛生高級顧問法瑪(Jay Varma)則表示，目前可以確定學校重開並未助長疫情反彈，也沒有成為聚集傳染源。

有關疫苗，市衛生局長喬克西表示，全市42所醫院15日收到4萬餘劑疫苗，本周和下周主要為高危醫護人員接種，養老院人員則從下周起接種，預計這兩類人群到明年1月可接種完畢，接下來則是其他醫護人員和其他關鍵行位高危人員。

喬克西說，當下無法預計普通民眾何時能夠接種，因為這取決於疫苗的供應量，預計本周末會有更多信息，希望明年中完成普通人群接種。

白思豪表示，目前疫苗注射仍處於「熱身階段」，預計未來每個月的接種量都將增加；市府當下的目標是加強宣傳，給民眾帶來更多信息，增加民眾對疫苗的信任；他也表示，目前市府正在制定公務人員疫苗接種計畫，還未確定是否強制公務員接種疫苗。

紐約市有可能在聖誕節之後再度進入「暫停」狀態，關閉所有非必要行業；圖為曼哈頓一位...
紐約市有可能在聖誕節之後再度進入「暫停」狀態，關閉所有非必要行業；圖為曼哈頓一位市民15日走過一家餐館的戶外用餐區。(路透)
白思豪預計紐約市可能於聖誕節後進入「暫停」防疫，關閉所有非必要行業，可能持續數周...
白思豪預計紐約市可能於聖誕節後進入「暫停」防疫，關閉所有非必要行業，可能持續數周。（市長辦公室提供）

疫苗 白思豪 防疫

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