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暴雪來襲 紐約市戶外用餐、換邊停車暫停

記者和釗宇／紐約報導
受暴雪影響，紐約市將自16日下午2時起暫停餐廳在街道上的室外營業，預計將持續至17日(周四)晚間。（美聯社）
受暴雪影響，紐約市將自16日下午2時起暫停餐廳在街道上的室外營業，預計將持續至17日(周四)晚間。（美聯社）

天氣預報顯示，暴雪天氣今天(16日)午後將侵襲紐約市，市清潔局(Department of Sanitation)15日已發出暴雪警報，宣布16日(周三)下午2時至17日(周四)暫停街道區的戶外用餐，換邊停車也於16日、17日兩天暫停；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，公校實體課16日照常，17日若因暴雪取消到校，學生將在家上網課，以後將再無「雪天停課」(Snowday)。

白思豪表示，暴雪可能從16日下午4時持續至17日清晨，將帶來超過八到12吋的積雪；數據顯示，過去60年中，紐約市只有五年曾在12月出現超過一呎積雪，上一次是2010年，當時積雪厚度超過20吋。

除了暴雪，白思豪表示屆時還將有大風，預計陣風速度可能高達每小時50哩；他呼籲市民認真對待暴雪，及時調整行程，預留通勤時間，16日、17日盡量不要開車出門，最好在家工作或乘坐公共交通。

目前紐約市餐館堂食已經停止，為確保暴雪天食客安全及道路清理，白思豪表示，占用街道的室外用餐須於16日下午2時暫停至17日晚間或18日(周五)；天氣允許室外營業時，市府將通知業者；不過，使用人行道、停車場、廣場等非街道室外場所的餐館室外營業仍可繼續。

目前，清潔局並不要求餐館撤掉已經設在路邊的圍欄，只需要撤掉或加固設在街道上的桌椅，撤走所有電暖氣，並盡可能撤下頂棚；如果拆卸頂棚不可行，則須定時清掃頂棚上積雪，直到暴雪警報停止；清潔局還警告商家，不要將積雪傾倒至路面上，而應堆在建築旁，以免增加清潔局工作負擔；白思豪說，業者應該加固所有室外營業裝置，避免傷到別人，最好將所有設備搬入室內。

清潔局從15日晚起就已在路面撒鹽，用於解凍；此外，清潔局此前因疫情裁員，現在收垃圾人員減少，預計暴雪天氣下垃圾處理速度將減慢；清潔局表示，清理垃圾和道路撒鹽是同一批人，無法同時兼顧兩項工作。

此外，因為暴雪要到16日下午4時左右才到來，全市公校16日的實體課正常上課，但17日待定，市府將於16日下午6時前確定17日是否需要到校；白思豪表示，即便因為大雪不到校，學生也將在家上網課繼續學習，意味著以前的「雪天停課」將走入歷史。

由於新冠疫情，紐約市公校今春全部轉入線上教學；白思豪表示，現在線上教學已經完備，學生不會再因為大雪無法到校而耽誤學習。

紐約市本周三、周四將迎來暴風雪和低溫天氣，圖為紐約市民「全副武裝」迎接寒冷天氣。...
紐約市本周三、周四將迎來暴風雪和低溫天氣，圖為紐約市民「全副武裝」迎接寒冷天氣。(路透)
公校實體課16日照常，17日若因暴雪取消到校上課，學生將在家上網課，以後將再無「...
公校實體課16日照常，17日若因暴雪取消到校上課，學生將在家上網課，以後將再無「雪天停課」。（美聯社）
受暴雪影響，紐約市將自16日下午2時起暫停餐廳在街道上的室外營業，但設在人行道上...
受暴雪影響，紐約市將自16日下午2時起暫停餐廳在街道上的室外營業，但設在人行道上的用餐區不受影響。（美聯社）
白思豪表示，公校實體課16日照常，17日若因暴雪取消到校上課，學生將在家上網課。...
白思豪表示，公校實體課16日照常，17日若因暴雪取消到校上課，學生將在家上網課。（市長辦公室提供）
暴雪可能從16日下午4時持續至17日早間，將為紐約市帶來超過八至12吋的積雪。（...
暴雪可能從16日下午4時持續至17日早間，將為紐約市帶來超過八至12吋的積雪。（美聯社）

紐約市 白思豪 公校

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