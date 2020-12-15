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全美州政府協會東區會議 無異議通過友台決議案

記者顏嘉瑩／紐約報導
張俊裕日前參與全美州政府協會東區會議線上執委會會議。(經文處提供)
張俊裕日前參與全美州政府協會東區會議線上執委會會議。(經文處提供)

由美東及加拿大共18個州、省議會組成的「全美州政府協會東區會議」(CSG/ERC)，日前以無異議的方式通過友台決議案，支持台美強化雙邊經貿關係，以及台灣參與國際組織。

此次會議決議文指出，美國在1979年通過「台灣關係法」，為台美奠定堅實基礎，有助維護台海兩岸的和平與穩定；決議文支持美國與中華民國台灣，發展更緊密的經貿夥伴關係，鼓勵台美啟談「雙邊貿易協定」(BTA)，以強化雙邊貿易關係，決議文中也支持台灣參與「世界衛生大會」(WHA)、「國際民航組織」(ICAO)及「國際刑警組織」(INTERPOL)等國際組織。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕出席該會議，並在執委會會議中致詞，說明台灣成功抗疫經驗與成果及台美關係近期發展，強調雙邊經貿合作關係互補互利，並希望CSG/ERC繼續支持台灣。

「全美州政府協會」為非營利組織，旨在促進州級政要與商業及學術領袖交流，並合作制定政策，該會在全美共有四個辦事處，其東區會議總部位於紐約市；當天會中有美國東北數州、波多黎各及加拿大魁北克等州省政府及議會領袖與會。

台灣 美國 紐約市

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