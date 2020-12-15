疫情高速反彈…幾周內 紐約市恐再度暫停

葛謨表示，若疫情繼續按照當下速度反彈，部分地區的醫療系統將崩潰。（美聯社）

州長葛謨 (Andrew Cuomo)14日表示，州府決定，若一地按照當前疫情 反彈速度，預計三周後醫院病床利用率將達到90%，該地就將「暫停」(PAUSE)，關閉所有非必要行業；市長白思豪(Bill de Blasio)同日表示，紐約市 可能在幾周內進入「暫停」，提醒市民做好居家辦公的準備。

州府數據顯示，全州13日新增確診病例9044例，病毒檢測陽性率為5.66%，其中紐約市新增確診3029例，全州新增死亡病例83例，新冠住院人數已增至5712人；葛謨表示，若紐約州疫情繼續按照當下速度發展，一個月後全州新冠住院人數將增加一倍、達到1萬1000人，死亡人數將增加3500人，屆時紐約市、中部地區、門羅郡、伊利郡的醫療系統恐將崩潰。

為遏制疫情，紐約市已從14日起關閉堂食，目前州內許多地區的堂食人數限制在25%；葛謨表示，許多人擔心關閉堂食，但真正應該擔心的是重新回到「暫停防疫」，「如果照現在的形勢發展下去，我們將再度關閉經濟。」

葛謨表示，按照目前各地的住院率增長速度，若某地區的病床利用率將在三周內達到90%，該地就將被畫入防疫「紅區」，進入「暫停」，關閉所有非必要行業；他說，當下還沒有地區達到這一程度，因此民眾在假日季應當嚴格防疫，避免這一情況的出現。

白思豪則表示，紐約市在「未來幾周內」的確有進入「暫停」的可能，市民應做好居家辦公的準備，「因為我們不能讓當下疫情反彈的勢頭延續下去，現在的疫情形勢已是5月以來最糟，我們必須遏制疫情，否則醫療系統將受到威脅」。他說，也要給新冠疫苗順利接種爭取更多時間。

白思豪說，12月和1月的疫情形勢預計將相當艱難，市府也一直在與州府交流防疫措施的問題，最終是否決定進入「暫停」的權限在州府；他還表示，儘管疫情惡化，但公校依然安全，全市已有878所公校復課，預計截至本周將有250所學校有能力為部分學生提供每周五天的實體課。

對此葛謨表示，要避免「暫停」，紐約市的當務之急應該是在未來三周組織醫院增加病床數量，同時呼籲市民假日避免出行和聚集，爭取避免「暫停」；他特別提醒民眾，目前小規模聚集傳染的病例占新增病例數的74%，因此節假日應盡量留在家中。