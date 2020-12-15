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莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

民眾明年3、4月 多打莫德納疫苗

記者顏嘉瑩／紐約報導
輝瑞疫苗量大且保存困難，一般診所難以獲得、儲備及為一般民眾施打。（市長辦公室提供）
輝瑞疫苗量大且保存困難，一般診所難以獲得、儲備及為一般民眾施打。（市長辦公室提供）

紐約州14日開始為首批人員接種新冠疫苗，一般民眾想要接種疫苗可能還需等到明年3、4月；亞美醫師協會(CAIPA)總裁和會長劉季高表示，表示由於輝瑞(Pfizer)疫苗需要保存在攝氏零下70度環境，且一次就是1000支，基本上一般診所沒有設備能夠保存，該疫苗多送到聯邦政府機構或大醫院，無法由一般診所為民眾施打。

輝瑞的第一批17萬劑新冠疫苗到達紐約州，並於14日開打，優先為感染風險最大的急診室和ICU醫護人員、以及養老院人員接種；第二優先群體為消防員、警察、教師等面向公眾的公務人員；再來是65歲以上老人及基礎疾病患者；隨後是其他必要行業員工；最後才是普通民眾。

劉季高說，一般民眾多將施打由莫德納生技公司(Moderna)生產的疫苗，該疫苗在標準冰箱溫度的約攝氏2至8度中，至少保存一個月；如果是在攝氏零下20度的冰凍環境，保存可達半年，且一次為100支，門檻較低，大部分的醫師診所都有設備保存，民眾約需等到3、4月就可施打。

在一般民眾可施打疫苗前，劉季高表示，做病毒檢測、保持社交距離、以及隔離，仍是在此段時間防堵疫情的最佳做法；他也說，有證據證明，流感疫苗可增加對部分病毒的免疫力，其中也包括新冠病毒，建議民眾接種。

不過劉季高表示，由於目前尚不清楚疫苗的保護期有多長，根據輝瑞此前發布的數據推測，疫苗施打後約有半年至一年的保護期，但實際作用還需持續觀察；他表示，期間防止疫情再擴散的最佳方式，仍是檢測、保持社交距離、戴口罩，以及隔離等。

在一般民眾可施打新冠疫苗前，劉季高還說，目前有證據顯示，打流感疫苗可增加人體免疫力，也包括對新冠的免疫力，再加上冬季也是流感好發季節，若有民眾同時罹患流感與新冠，「恐怕很難熬過去」，建議民眾一定要去施打流感疫苗，以避免流感威脅。

流感疫苗 紐約州 免疫力

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