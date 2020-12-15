紐約近萬醫護 已打新冠疫苗

輝瑞(Pfizer)生產的新冠疫苗14日起開始全美接種，重症監護室護士等抗疫一線人員成為首批接種人群。（記者洪群超/攝影）

輝瑞(Pfizer)生產的首批新冠疫苗 14日已在紐約接種，全州14日有近1萬名醫護等一線人員接種，紐約市 府則表示，本周內將有44家醫院陸續接收到新冠疫苗，將為重症監護室(ICU)等最高危的醫護人員分批接種；州、市府也提醒民眾，離大規模接種至少還有半年，切勿放鬆防疫 。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，輝瑞為紐約州提供的第一批疫苗共有17萬劑，莫德納(Moderna)隨後將提供34萬6000劑，目前後者仍待聯邦食品與藥品管理局(FDA)批准，所有疫苗將被運送至全州90個分發點；他也表示，全州14日估計有1萬人接種。

他也提醒民眾，距離大規模接種疫苗尚需六到九個月，民眾切不可因疫苗出爐而放鬆防疫；他還說，疫苗要有75%到85%的民眾接種，才能起到群體免疫效果，但當下調查顯示只有49%的人願意接種，因此州府未來將加大宣傳教育力度，建立民眾對疫苗的信心。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)當日也表示，新冠疫苗開始接種意義重大，是歷史性的一天，本次疫苗接種也將成為全市有史以來規模最大的疫苗接種弄行動，市府疫苗指揮中心已經開放並做好了一切準備工作。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)則說，輝瑞疫苗的安全性和保護程度足夠，冷鏈運輸也可以保證；全市14日將有五家醫院接收疫苗，15日和16日將分別有37家和兩家醫院接收疫苗，所有醫院已經做好接種弄準備，接種後24小時內將把接種人員的信息登入全市免疫名錄(Citywide Immunization Registry)。

他表示，本月目前可以確定紐約市將有超過46萬劑疫苗到貨，而聯邦食品和藥品管理局(FDA)預計將於周五批准莫德納(Moderna)疫苗，實際到貨數量可能更多。

根據市府的疫苗接種計畫，第一批接種人員為高危醫護人士和養老院人員；市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，接待新冠病人的ICU醫護是最直面病毒的人，因此屬首批接種人群；他說，由於接種疫苗後可能出現流感症狀等副作用，接種後可能需要休息，醫院將對這些一線人員錯峰接種，確保人力不受影響。