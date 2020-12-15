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紐約將迎首場大雪 公校全改網課

記者張晨／紐約報導
紐約周三迎首場大雪，公校將全改網課，學生不用再冒雪上學。（美聯社）
紐約周三迎首場大雪，公校將全改網課，學生不用再冒雪上學。（美聯社）

紐約預計16日(周三)將迎今年入冬以來的第一場強降雪與大風天氣，氣象專家預計，一天之內的降雪量就可超過去年一整個冬天，紐約市內的降雪量將達到一呎；市教育局14日表示，面對暴雪，公校所有學生將轉為在家遠程學習。

「這將是一場非常大的雪，從16日晚上開始，雪和風會夾雜而至，從而形成暴風雪。」氣象學家柯尼斯(Tom Kines)表示，雪會以每小時一到兩吋的量飄下。

如果風暴達到最大潛力，紐約上州卡茨基爾(Catskills)以及賓州波科諾(Poconos)等降雪可能達到30吋，且一天內的降雪量就可能超過去年冬天的降雪量。紐約市的中央公園去年降雪量只有4.8吋，是自2001至2002年以來的最低季節總量，一般來說，中央公園每年冬天的降雪量約為26吋。

但專家指出，這場雪雖然降雪量大，但落到地面後會較為蓬鬆，從鏟雪和清潔的角度來看不會造成大麻煩，但不利的一面是當日風力會較強。

而受風雪天氣影響，市教育局當日表示，周三全市公校學生將都在家上網課，避免雪天出行；紐約市公校每年在指定教學計畫時，通常會留出兩天「下雪停課日」，以防備暴雪天或其他極端天氣；而因疫情，本學期網路教學成為重要組成部分，教育局在今年的校曆中不再預留「停課日」。

降雪 紐約市 教育局

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