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紐約市再禁堂食 中餐館寒冬謀生難

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市14日再禁堂食，面對寒冬餐館無奈，請工人「升級」餐館戶外用餐座。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市14日再禁堂食，面對寒冬餐館無奈，請工人「升級」餐館戶外用餐座。(記者顏嘉瑩/攝影)

新冠疫情回升，紐約市14日再禁餐館堂食，顧客只能坐在戶外用餐座或點外賣，不過當日陰雨濕冷、街頭冷清，餐館營業狀況不佳；大雪將至，也有業者忙著為戶外用餐區加裝保暖設施，為冬天惡劣天氣做準備，打算長期「抗戰」。

疫情爆發以來，曼哈頓華埠餐館平日就生意清淡，14日在天氣影響之下，顧客更是寥寥無幾，路上行人減少，也讓多間餐館即便設置了可遮風避雨的戶外用餐座，營業狀況仍差。

擺也街(Bayard St.)「上海綠波廊」餐廳經理曾小紅表示，14日到中午僅有幾單外賣，營業狀況從10月多至今都相當慘淡；該店員工更透露，曾有一天中午只做一單，僅拿到四元小費。

曾小紅14日趁著用餐人少，請工人為戶外用餐座加裝保暖設備；該店此前僅搭有遮陽棚，並用塑膠布圍住四周來，為顧客遮風擋雨，此次重搭棚子，並且裝上木板、窗戶等，為用餐顧客打造通風且溫暖的空間，花費約5000元。

曾小紅說，如今禁堂食，這周又要下雪，如果不為戶外用餐座「升級」，恐怕顧客更不願意上門，即便生意虧本，還是希望能繼續營業下去、撐過疫情。

伊利沙白街(Elizabeth St.)「上海小館」員工黃Sharen表示，當日多數顧客都叫外賣；在禁堂食之前，天氣好的日子，大家還是會選擇在戶外用餐。

黃Sharen解釋，由於堂食需要留下顧客姓名、電話等，有些客人擔心暴露隱私，寧願外賣也不願堂食；她說，禁堂食對生意的影響沒有想像中的大，「因為疫情之後，生意本來就很糟了。」

勿街(Mott St.)粵菜館14日則乾脆只做外賣生意，連戶外用餐座都未擺放；員工李女士說，天氣這麼糟，戶外用餐都沒人了，也不必把桌椅擺出來了。

李女士表示，餐館在禁堂食前的最後一個周末生意不錯，部分熟客聽聞14日起禁堂食，趕忙在周末帶著家人來用餐，四張圓桌都被坐滿。

對於禁堂食再加上本周天氣差，粵菜館老闆寧願只做外賣，李女士說，如果戶外用餐空間通風不足，那也只是將「堂食」搬到戶外而已，與堂食沒有區別。

李女士表示，粵菜館在9月、10月營業狀況不錯，將原來的五位廚師都請回來，禁堂食後，又只剩兩位師傅上班；第二波疫情襲來，加上天氣寒冷，該餐館的生意比4、5月疫情高峰期更差，希望政府能對小商家提供更多協助，否則恐難度過寒冬。

曼哈頓華埠14日街頭冷清，餐廳的戶外座位顧客稀少。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓華埠14日街頭冷清，餐廳的戶外座位顧客稀少。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市14日再禁堂食，只剩外賣和戶外堂食。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約市14日再禁堂食，只剩外賣和戶外堂食。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓華埠14日街頭冷清，餐廳的戶外座位顧客稀少。(記者顏嘉瑩/攝影)
曼哈頓華埠14日街頭冷清，餐廳的戶外座位顧客稀少。(記者顏嘉瑩/攝影)
受到天氣影響沒生意，餐館連桌椅都未擺出來，只做外賣。(記者顏嘉瑩/攝影)
受到天氣影響沒生意，餐館連桌椅都未擺出來，只做外賣。(記者顏嘉瑩/攝影)

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