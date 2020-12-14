前助手控葛謨性騷 州長辦公室：絕無此事

葛謨的前助手博一嵐，稱葛謨曾對她性騷擾。（博一嵐競選團隊提供）

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)的前助手、目前正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷 擾，但未透露更多細節；葛謨辦公室回應指出，絕無此事。

博一嵐在推特中表示，葛謨多年以來一直對她性騷擾，「許多人都看在眼裡；我完全無法預知接下來會遭遇到什麼，究竟是要因為工作不力被批評（其實我做得很好）？還是因為我的長相而被騷擾？或者是兩者在同一次與他的談話中都會發生？這種情況持續了很多年。」

根據博一嵐的領英資料，她從2015年3月至2018年10月擔任葛謨的經濟發展辦公室副主任，也曾參與管理紐約市政府樓以及公園的項目。

儘管博一嵐甩出了這一重磅炸彈，但她很快表示，不會再透露更多細節；「我要說清楚的是，我沒有任何興趣向媒體透露更多，很多女性同樣遭受過我的經歷，我只是希望這些性騷擾的行為能夠停止；我最大的擔心就是性騷擾問題將持續下去，第二擔心的則是被迫重溫此事。」

她上周也曾表示，州長辦公室的工作氛圍是她所工作過的團隊中「毒性最大的」；博一嵐透露，州長辦公室只有幾名葛謨的親信掌握實權，其他人都感覺被邊緣化，「如果你不是那些人之一，你為他工作就會感到非常失敗。」她說，自己曾三次「在事態惡化之前」退出葛謨團隊，也曾在離職時拒絕簽署類似保密協議的文件。

葛謨辦公室則拒絕承認博一嵐的所有說法，州府發言人吉魯亞德(Caitlin Girouard)表示，「很簡單，這些說法都不是事實。」

博一嵐目前正準備殘疾愛2021年曼哈頓區長競選，她此前曾在今年的紐約州民主黨國會議員初選中挑戰第十選區現任國會眾議員納德勒(Jerrold Nadler)，但未成功。