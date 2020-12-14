我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

前助手控葛謨性騷 州長辦公室：絕無此事

記者和釗宇／紐約報導
葛謨的前助手博一嵐，稱葛謨曾對她性騷擾。（博一嵐競選團隊提供）
葛謨的前助手博一嵐，稱葛謨曾對她性騷擾。（博一嵐競選團隊提供）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)的前助手、目前正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾，但未透露更多細節；葛謨辦公室回應指出，絕無此事。

博一嵐在推特中表示，葛謨多年以來一直對她性騷擾，「許多人都看在眼裡；我完全無法預知接下來會遭遇到什麼，究竟是要因為工作不力被批評（其實我做得很好）？還是因為我的長相而被騷擾？或者是兩者在同一次與他的談話中都會發生？這種情況持續了很多年。」

根據博一嵐的領英資料，她從2015年3月至2018年10月擔任葛謨的經濟發展辦公室副主任，也曾參與管理紐約市政府樓以及公園的項目。

儘管博一嵐甩出了這一重磅炸彈，但她很快表示，不會再透露更多細節；「我要說清楚的是，我沒有任何興趣向媒體透露更多，很多女性同樣遭受過我的經歷，我只是希望這些性騷擾的行為能夠停止；我最大的擔心就是性騷擾問題將持續下去，第二擔心的則是被迫重溫此事。」

她上周也曾表示，州長辦公室的工作氛圍是她所工作過的團隊中「毒性最大的」；博一嵐透露，州長辦公室只有幾名葛謨的親信掌握實權，其他人都感覺被邊緣化，「如果你不是那些人之一，你為他工作就會感到非常失敗。」她說，自己曾三次「在事態惡化之前」退出葛謨團隊，也曾在離職時拒絕簽署類似保密協議的文件。

葛謨辦公室則拒絕承認博一嵐的所有說法，州府發言人吉魯亞德(Caitlin Girouard)表示，「很簡單，這些說法都不是事實。」

博一嵐目前正準備殘疾愛2021年曼哈頓區長競選，她此前曾在今年的紐約州民主黨國會議員初選中挑戰第十選區現任國會眾議員納德勒(Jerrold Nadler)，但未成功。

葛謨辦公室回應道，博一嵐的指控是子虛烏有。（州長辦公室提供）
葛謨辦公室回應道，博一嵐的指控是子虛烏有。（州長辦公室提供）

葛謨 紐約州 性騷

上一則

紐約市疫苗開打 白思豪：防疫別鬆懈

下一則

紐約華裔喜愛釣魚撈蟹水域污染嚴重 聯邦將調查

延伸閱讀

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾
疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難

疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難
再禁堂食 市小商業服務局15日辦講座教業者吸引顧客

再禁堂食 市小商業服務局15日辦講座教業者吸引顧客
拜登選新司法部長 紐約州長葛謨、前代理司法部長葉慈呼聲高

拜登選新司法部長 紐約州長葛謨、前代理司法部長葉慈呼聲高
紐約州長葛謨 是拜登的新司法部長？

紐約州長葛謨 是拜登的新司法部長？
拜登政府司法部長考慮人選 傳紐約州長葛謨在列

拜登政府司法部長考慮人選 傳紐約州長葛謨在列

熱門新聞

多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州確診破77萬 紐約市新增3378人染疫

2020-12-14 01:35
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票