疫苗開打在即 白思豪：未來兩個月仍非常困難

紐約市長白思豪13日表示，雖然疫苗馬上到來，但無法立刻大規模接種，未來兩個月疫情仍然兇險非常；他呼籲民眾繼續嚴格防疫，節假日避免旅行。新華社

第一批輝瑞疫苗 已經起運，預計紐約市 今日就可開打疫苗；不過市長白思豪 (Bill de Blasio)13日表示，雖然疫苗馬上到來，但無法立刻大規模接種，未來兩個月疫情仍然兇險非常；他呼籲民眾繼續嚴格防疫，節假日避免旅行。

白思豪13日在參加教會活動時表示，第二波疫情已經到來，未來兩個月民眾更須多加小心，嚴格防疫，在疫苗大規模接種之前避免醫療資源過載的情況發生；他說，「我呼籲所有市民保持疫情發生以來的嚴格防疫，保護彼此。」

白思豪表示，「12月和1月將會非常困難，我要求所有市民多家小心，嚴格防護，不要旅行；儘管節假日回鄉看望親人是一直以來的傳統，但是今年並不適合旅行，而應該團結抗疫；節假日裡，市民應盡量小規模安全慶祝，再過幾個月我們就能轉危為安。」

據美聯社報導，首批輝瑞疫苗已於13日運出輝瑞位於密西根州的工廠，預計14日將抵達全美50州；州長葛謨(Andrew Cuomo)此前表示，紐約州首批疫苗將有17萬劑，分發給養老院人員和一線醫護人員；紐約市將獲得7萬2000劑疫苗，為十個地區之首，之後是長島獲得2萬6500劑，中哈德遜地區獲得1萬9200劑，西紐約地區獲得1萬4500劑；此外，莫德納(Moderna)的34萬6000劑疫苗也將於21日當周抵達紐約。

白思豪此前表示，紐約市疫苗指揮中心將於14日投入運營，以協調全市範圍的疫苗接種，並管理和監控實時分發，從交付工作到故障排除等，都由疫苗指揮中心全權負責；此外，該指揮中心還將確保疫苗接種的公平性、對公眾的透明度，並解決民眾對疫苗不信任問題。