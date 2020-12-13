再禁堂食 市小商業服務局15日辦講座教業者吸引顧客

紐約市將於14日再禁堂食，令業者雪上加霜；市小商業服務局將舉辦線上講座，教導業者如何利用戶外空間增加顧客數量。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 新冠住院人數激增，州長葛謨(Andrew Cuomo)也下令將於14日(周一)再度關閉紐約市堂食，僅可提供戶外用餐和外賣等，有業者擔心節日季有更多人外出用餐，如今此舉將對餐館小商家生意雪上加霜；市小商業服務局(NYC Department of Small Business Services)將於15日(周二)舉辦線上講座，教導業者如何利用戶外用餐空間，在符合政府的規定下吸引更多顧客。

從疫情 後政府即要求關閉非必要行業，期間位於曼哈頓華埠 社區，300多間餐館在疫情高峰期更曾一度只剩下40幾間營業，直到復工之後才有更多的餐館重新開門，紐約市堂食也在9月30日，以25%的客容量重開，讓在疫情重創下的業者，又再度看到一線生機。

雖然紐約市於日前通過長期實施戶外用餐，而華埠商業改進區也大量購入電暖爐，提供給業者使用，但如今天氣轉冷，預計將有更多顧客偏好坐在溫暖的室內用餐，再禁堂食，讓業者只能靠戶外用餐與外賣維生，等同雪上加霜。

由市小商業服務局舉辦的線上講座，將為業者解釋政府最新的法規變更、在冬天開放戶外用餐的準則，並教導業者如何利用戶外空間增加顧客數量；針對零售業戶外營業項目(Open Storefronts)，也將為業者提供如何最大限度地利用戶外空間，以增加假日銷售，並宣導目前市小商業服務局為全市小商業提供的雇員、業務、資源等幫助，另外市樓宇局(DOB)、市衛生局(DSNY)、市消防局(FDNY)、市交通局(DOT)等單位，也將在講座中介紹相關法規。

講座將於15日早上10時至11時30分於線上舉行，免費參加，有興趣者可上https://www.eventbrite.com/e/webinar-using-your-outdoor-space-to-increase-holiday-sales-tickets-130595750405註冊。