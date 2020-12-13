紐約市醫院超負荷 多家在華社

聯邦衛生與公共服務部最新數據顯示，紐約市有八所醫院ICU病房住院率超過90%。（Shutterstock）

一項最新研究顯示，隨著紐約市 新冠疫情 回溫，八所醫院重症病房(ICU)病床超九成住滿；其中有兩家分為位於皇后區、布碌崙 (布魯克林)華社，包括床位最爆滿的法拉盛醫院(Flushing Hospital)，新冠患者占據ICU病床的使用率超過100%。

聯邦衛生與公共服務部(Department of Health and Human Services)自7月起記錄全美醫院的病床使用量，而隨著紐約疫情回溫，各大醫院病床使用率均有上漲；在截至本月7日的數據顯示，紐約市有八所醫院的ICU病房90%住滿。

這些醫院包括曼哈頓的西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)、西奈山西醫院(Mount Sinai West hospital)、皇后區法拉盛醫院、牙買加醫院醫療中心(Jamaica Hospital Medical Center)、布碌崙金斯布魯克猶太醫療中心(Kingsbrook Jewish Medical Center)、布魯克戴爾醫院(Brookdale Hospital)、紐約長老會布碌崙衛理公會醫院(New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital)、以及史泰登島大學醫院(Staten Island University Hospital)。

法拉盛醫院位於皇后區華社內，是目前紀錄中ICU病床使用率、以及新冠患者占床數量最多的醫院，新冠患者住院率高達123%；緊追其後的是金斯布魯克猶太醫療中心，病床使用率也已超過100%，其他醫院則正朝著100%逼近。

另一所位於華社的醫院是距離日落公園(Sunset Park)不遠的紐約長老會布碌崙衛理公會醫院，其負責人日前回應這項報告時指出，在第一波疫情來襲後，便作好應對第二波疫情可能來臨的準備；期間擴大了ICU病房容量、重新部署醫院系統的資源，以確保所有患者都能獲得妥善照顧。

儘管紐約市住院率再次提升，但公共健康專家均表示，州府對此次疫情的應對能力改善許多，新冠患者的住院時日比之前有所減少、死亡率也從20%下降至8%；然而州長葛謨(Andrew Cuomo)也發出警告，只要某地七天平均住院人數增長率顯示三周後醫療資源使用率仍達90%，將會到「暫停」防疫(PAUSE)，關閉一切非必要行業。

紐約疫情持續發酵，市長白思豪12日更新數據顯示，紐約市七天平均陽性率上漲至6.26%，單日確診人數也超過了2500人；全市用於監測新冠傳播的指標，包括陽性率、病例率、住院率和死亡人數目前都在增加。