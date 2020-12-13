若發降雪預警 戶外用餐須關閉

清潔局一旦發布降雪預警(Snow Alert)，餐館必須關閉戶外用餐區。（記者金春香／攝影）

紐約市 堂食14日(周一)起再次關閉，餐廳將僅能提供戶外就餐和外賣，而天氣預報顯示下周即將迎來更多降雪 天氣，市清潔局(Department of Sanitation)日前發布雪天營業指南，指出一旦降雪到達清潔局發布降雪預警(Snow Alert)程度，餐館必須關閉戶外用餐區，並要將餐桌椅和電熱器等設備移走。

在州長宣布紐約市餐廳即將停止提供堂食當天，清潔局於11日發布指南，冬季會發布兩種天氣警示預告，第一種為冬季作業預警(Winter Operation Advisory)，第二種則是降雪預警。

在冬季作業預警情況下，降雪強度較低，降雪覆蓋厚度一般在一英尺以下，餐廳可繼續提供戶外用餐，但要及時將人行道和路邊的冰雪清理，盡可能保證餐廳到人行橫道間的道路上沒有積雪，並要確保就餐區不擋住路邊消防栓。

而一旦清潔局發布降雪預警，餐廳則必須停止戶外用餐區，業主需要將戶外的餐桌椅、電熱器移走或放置在安全位置，並最好將戶外帳篷等覆蓋物移走，以免風雪天被吹落；如果降雪厚度超過12英尺，則需要將所有戶外用餐設備移走。

市交通局也指出，因疫情 緣故今年的清潔員工減少，下雪天時垃圾回收車也將被用於清雪車，因此清理垃圾速度會降低。

日前紐約市餐廳也在抓緊時間，進一步改進戶外用餐環境，購買更多加熱器，整修帳篷，增加塑料遮擋物等，讓食客在戶外用餐時有如旅行野餐的感覺。