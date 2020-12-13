我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

若發降雪預警 戶外用餐須關閉

記者金春香／紐約報導
清潔局一旦發布降雪預警(Snow Alert)，餐館必須關閉戶外用餐區。（記者金春香／攝影）
清潔局一旦發布降雪預警(Snow Alert)，餐館必須關閉戶外用餐區。（記者金春香／攝影）

紐約市堂食14日(周一)起再次關閉，餐廳將僅能提供戶外就餐和外賣，而天氣預報顯示下周即將迎來更多降雪天氣，市清潔局(Department of Sanitation)日前發布雪天營業指南，指出一旦降雪到達清潔局發布降雪預警(Snow Alert)程度，餐館必須關閉戶外用餐區，並要將餐桌椅和電熱器等設備移走。

在州長宣布紐約市餐廳即將停止提供堂食當天，清潔局於11日發布指南，冬季會發布兩種天氣警示預告，第一種為冬季作業預警(Winter Operation Advisory)，第二種則是降雪預警。

在冬季作業預警情況下，降雪強度較低，降雪覆蓋厚度一般在一英尺以下，餐廳可繼續提供戶外用餐，但要及時將人行道和路邊的冰雪清理，盡可能保證餐廳到人行橫道間的道路上沒有積雪，並要確保就餐區不擋住路邊消防栓。

而一旦清潔局發布降雪預警，餐廳則必須停止戶外用餐區，業主需要將戶外的餐桌椅、電熱器移走或放置在安全位置，並最好將戶外帳篷等覆蓋物移走，以免風雪天被吹落；如果降雪厚度超過12英尺，則需要將所有戶外用餐設備移走。

市交通局也指出，因疫情緣故今年的清潔員工減少，下雪天時垃圾回收車也將被用於清雪車，因此清理垃圾速度會降低。

日前紐約市餐廳也在抓緊時間，進一步改進戶外用餐環境，購買更多加熱器，整修帳篷，增加塑料遮擋物等，讓食客在戶外用餐時有如旅行野餐的感覺。

降雪 紐約市 疫情

上一則

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

下一則

紐約市醫院超負荷 多家在華社

延伸閱讀

1張圖／紐約州確診破76萬 紐約市新增3983人染疫

1張圖／紐約州確診破76萬 紐約市新增3983人染疫
紐約市一天確診2500例 七天陽性率破6%

紐約市一天確診2500例 七天陽性率破6%
前紐約市警藏族警員昂旺 保釋請求再被駁

前紐約市警藏族警員昂旺 保釋請求再被駁
重開不到3個月 紐約餐館下周再禁堂食

重開不到3個月 紐約餐館下周再禁堂食
疫苗指揮中心下周啟動 深入社區宣導

疫苗指揮中心下周啟動 深入社區宣導
楊安澤備戰 擬明年角逐紐約市長

楊安澤備戰 擬明年角逐紐約市長

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州確診破76萬 紐約市新增3983人染疫

2020-12-12 22:50
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動