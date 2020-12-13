我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

記者牟蘭／紐約報導
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

紐約疫情反彈，社群媒體近日瘋傳法拉盛德昌肉食公司因員工染疫，12日起關門消毒；德昌肉食公司在自提(Pick-Up)群中澄清，稱自家店無人染疫，每年年末都會例行關門清潔，但記者當日多次致電曼哈頓華埠德昌肉食公司，對方均已「經理不在店中」為由，拒絕回應。

微信近期瘋傳一條信息稱，「法拉盛德昌有員工感染(新冠病毒)，但是老闆繼續開門至周六(12日)才關門」，還指位於41路的黃金商場的地下室內，一家賣乾貨與活殺雞的店中也有三人染疫，呼籲民眾小心。

這條信息近期被多人傳閱，德昌肉食公司11日以「年末打掃」為由，宣布當天下午3時30分提前關門，並在門上張貼告示，稱「年近冬至及歲晚，為了顧客及本店員工著想，德昌肉食公司法拉盛店決定12月12日起，關門數天進行大清潔」。

告示還稱，法拉盛德昌所有員工都將做新冠病毒核酸檢測，希望「顧客放心在德昌購物，員工安心上班」；有華人顧客在法拉盛德昌肉食公司自提群中詢問店家相關事宜，店家官方微信在群中否認染疫的傳聞，表示自家店每年都會例行打掃。

12日上午德昌肉食公司拉下鐵柵、大門禁閉，不少前來購物的顧客在門前查看；一名華裔顧客稱，她在微信圈看到德昌關門的消息，認為是謠言，因此特地前來查看，「如果不是真的，店家應該澄清，現在有點欲蓋彌彰」。

記者12日多次致電德昌肉食公司曼哈頓華埠店，店員以經理不在店中為由，拒絕回應法拉盛分店關門原因；此外，黃金商場地下室也在當天關閉，但周邊商家表示，他並未聽說商場內有商家販賣活殺雞。

12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵被拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關...
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵被拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵被拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關...
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵被拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)
德昌肉食公司在自提群中澄清，稱自家店無人染疫，每年年末都會例行關門清潔。(讀者提...
德昌肉食公司在自提群中澄清，稱自家店無人染疫，每年年末都會例行關門清潔。(讀者提供)

法拉盛 微信 華埠

上一則

戶外餐館為吸客 供暖還保證通風

下一則

若發降雪預警 戶外用餐須關閉

延伸閱讀

直播／民國才女張充和在美推廣崑曲60年 傳奇經歷首播

直播／民國才女張充和在美推廣崑曲60年 傳奇經歷首播
紐約華僑文教中心主任黃正杰將卸任 台灣社團線上歡送

紐約華僑文教中心主任黃正杰將卸任 台灣社團線上歡送
角逐市長…亞當斯華商會拜票 承諾保留SHSAT

角逐市長…亞當斯華商會拜票 承諾保留SHSAT
徐明旭痛症復健專科治療各類痛症

徐明旭痛症復健專科治療各類痛症
法拉盛濱水項目 市議會高票通過

法拉盛濱水項目 市議會高票通過
法拉盛濱水項目最終投票 闖關市議會機率高

法拉盛濱水項目最終投票 闖關市議會機率高

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州確診破76萬 紐約市新增3983人染疫

2020-12-12 22:50
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動