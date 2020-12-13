因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

紐約疫情反彈，社群媒體近日瘋傳法拉盛 德昌肉食公司因員工染疫，12日起關門消毒；德昌肉食公司在自提(Pick-Up)群中澄清，稱自家店無人染疫，每年年末都會例行關門清潔，但記者當日多次致電曼哈頓華埠 德昌肉食公司，對方均已「經理不在店中」為由，拒絕回應。

微信 近期瘋傳一條信息稱，「法拉盛德昌有員工感染(新冠病毒)，但是老闆繼續開門至周六(12日)才關門」，還指位於41路的黃金商場的地下室內，一家賣乾貨與活殺雞的店中也有三人染疫，呼籲民眾小心。

這條信息近期被多人傳閱，德昌肉食公司11日以「年末打掃」為由，宣布當天下午3時30分提前關門，並在門上張貼告示，稱「年近冬至及歲晚，為了顧客及本店員工著想，德昌肉食公司法拉盛店決定12月12日起，關門數天進行大清潔」。

告示還稱，法拉盛德昌所有員工都將做新冠病毒核酸檢測，希望「顧客放心在德昌購物，員工安心上班」；有華人顧客在法拉盛德昌肉食公司自提群中詢問店家相關事宜，店家官方微信在群中否認染疫的傳聞，表示自家店每年都會例行打掃。

12日上午德昌肉食公司拉下鐵柵、大門禁閉，不少前來購物的顧客在門前查看；一名華裔顧客稱，她在微信圈看到德昌關門的消息，認為是謠言，因此特地前來查看，「如果不是真的，店家應該澄清，現在有點欲蓋彌彰」。

記者12日多次致電德昌肉食公司曼哈頓華埠店，店員以經理不在店中為由，拒絕回應法拉盛分店關門原因；此外，黃金商場地下室也在當天關閉，但周邊商家表示，他並未聽說商場內有商家販賣活殺雞。