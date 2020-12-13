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戶外餐館為吸客 供暖還保證通風

記者牟蘭／紐約報導
南翔小籠包趕工打造戶外餐廳。(記者牟蘭／攝影)
南翔小籠包趕工打造戶外餐廳。(記者牟蘭／攝影)

為應對14日起紐約市再禁堂食規定，紐約法拉盛多家餐廳花費巧思打造戶外餐廳，不惜花費上萬元添加戶外暖氣、搭建隔板，也有人計畫提供食客毛毯；更有業者在戶外帳篷開窗、透頂，保證空氣流通，符合防疫要求。

位於法拉盛王子街的南翔小籠包在疫情復工後，引進人臉測量體溫與無接觸點餐模式，並在店外樓道內擺上桌椅，開展戶外用餐；與臨街餐廳搭建的戶外餐廳不同，由於樓道本身通風且遠離馬路，贏得部分食客的青睞。

該店經理李瑞蒙德(音譯)表示，聽聞紐約市堂食禁令後，自家店立即趕工，在店外加蓋隔檔與戶外暖氣，共花費數萬元，打造新餐廳；他說，由於堂食關閉，自家店只能採取輪班制，減少30%的員工上班，與食客一起度過這個冬天。

在羅斯福大道新世界商場營業的香天下火鍋主攻年輕市場，店長王號添表示，疫情爆發後，自家店開展外賣業務，與多家線上平台合作，其中99元的三人套餐以及179元的五人套餐受到青睞；他補充，疫情趨緩後，該店開展商場的頂樓作為戶外餐廳，以自助餐的形式推廣，在社群網絡頗受好評。

王號添說，自家店在今年疫情高峰期積累經驗，為應對疫情再度來襲與寒冬到來，已重新裝修戶外餐廳，增加取暖設備，並在頂篷留有縫隙，保證空氣流通，「戶外餐廳的溫度保證與室內差不多，這兩天會把自助台搬到頂樓，希望在周一(14日)正常營業」。

今年8月在王子街開設鄧記雲南過橋米線分店的陳瑞斯(音譯)表示，自家店的戶外餐廳由父親親手打造，為了抵擋風雨，曾不斷加蓋設施，並為每名食客提供暖風機取暖；她說，堂食關閉後，除了經營戶外餐廳，也將把重心放到外賣平台，「距離較遠目的地，我們會提供不同打包方式」。

位於41路的上海豫園餐廳一周前也完成冬季戶外餐廳搭建，外觀是一個透明小房間；經理尚米希爾(音譯)表示，自家店花費1萬元左右，為了保證通風，加設窗戶，冬天可放暖氣，夏天可放空調，讓顧客「冬暖夏涼」。

也有中餐廳缺少經費，未加蓋戶外餐廳，一家不願具名的華裔業者表示，法拉盛的月租超過萬元，自家店只能提供三到四桌的戶外餐廳座位，根本無法支撐巨大花費；他目前只能擺放桌椅到戶外，計畫為食客準備毛毯，以應對寒冷的天氣。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，今年疫情爆發後，許多餐飲業者拿出多年積蓄，熬過第一波疫情，但如今業者面臨堂食再度關閉，對他們的生意將雪上加霜，他希望政府提供更多補助，房東也寬限房租，一起共度難關。

法拉盛戶外餐廳帶來新風景線。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛戶外餐廳帶來新風景線。(記者牟蘭／攝影)
上海豫園搭建外觀像移動房的戶外餐廳，為食客提供溫暖。(記者牟蘭／攝影)
上海豫園搭建外觀像移動房的戶外餐廳，為食客提供溫暖。(記者牟蘭／攝影)
香天下為應對堂食關門，14日起以頂樓戶外餐廳為主。(王號添提供)
香天下為應對堂食關門，14日起以頂樓戶外餐廳為主。(王號添提供)
香天下火鍋的自助餐受到食客的青睞。(記者牟蘭／攝影)
香天下火鍋的自助餐受到食客的青睞。(記者牟蘭／攝影)

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