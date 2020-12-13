戶外用餐盛行 紐約客反應兩極

法拉盛的戶外餐廳各具巧思，吸引食客用餐。(記者牟蘭／攝影)

紐約市疫情 反彈，14日起禁開堂食，餐飲業者紛紛打造戶外餐廳，但食客對外出用餐的態度兩極，有人認為部分戶外餐廳為了保暖，封住所有出口，與堂食無異；另有食客表示，外出就餐的染疫機率很低，無論是堂食還是戶外用餐都願意嘗試。

紐約大學研究生張愛瑞(音譯)12日前往法拉盛 一家拉麵館用餐，她說，自己一天前就預約，希望如願品嚐這家網紅餐廳的食物；她表示，該店戶外餐廳裝修合理，每個餐桌都設有隔檔，老闆提供暖風機，讓她們安心用餐，計畫下周再度來訪。

外族裔阿卡貝(Stephanie Alkhatib)與她的兩名好友當天希望嘗試中餐，選定王子街的一家上海餐廳後，在外排隊等候；雖然理解市府關閉堂食的規定，但她認為外出就餐染疫的機率並不高，因此前來支持小商家，願意在屋內品嚐美食。

來自新州的何麗表示，疫情爆發以後，她幾乎沒有外出用餐，她對餐廳的衛生問題擔憂，認為飯菜要通過廚師與服務員等多人傳遞，才能上到桌上，擔心過程中食物被污染；她說，雖然疫情爆發後，自己曾買過幾次外賣，但都會多次消毒食物外包裝，才敢拿上桌讓家人享用。

何麗表示，最讓她擔憂的是，為了保暖，部分戶外餐廳用木板或其他材質封住縫隙，反而減少空氣流通，讓她擔心在狹小空間內用餐時恐增加染疫風險，「如果是這樣的戶外餐廳，還不如在堂食」。