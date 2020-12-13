餐飲業受重創 業者：最低時薪上漲為禍首

2020年持續的新冠疫情使許多小商業關閉，華埠許多中餐廳也遭重創。(記者張晨/攝影)

2020年持續的新冠疫情 使許多小商業關閉，華埠許多中餐廳也遭重創，然而商家選擇關門的原因，不只因疫情導致，中餐業者表示，疫情只是「雪上加霜」，而「壓垮駱駝的最後一根稻草，則是不斷上漲的最低時薪 」。

2016年通過的最低時薪法案後，紐約市目前最低時薪漲到15元，長島和上州威徹斯特郡(Westchester)的最低時薪從12元漲至13元，其他地區則從11.1元增至11.8元。

但對於中餐行業則較為特殊，華裔 業者表示，首先是技術性，並非可以輕易做到中央廚房式的流水化，其次是員工的工時要求，「沒有人願意實行換班制，平均每人一天工作11個小時，每周六天。」若不能到達這個要求，員工很難養活家庭，業者也很難顧到人。

業者表示，員工前八小時按照15元工時計算，後面三小時需要按照加班工資，也就是最低時薪的1.5倍，這樣一個月下來，有的小餐館盈利都不敵支付給員工的工資。

許多華裔業者稱，不管政治時局如何變化，對於小商業經營者來說都不容易，「川普的政策是由上至下，移民政策緊縮，我們顧不到人；而民主黨則是由下至上，不斷提高的最低薪資，讓業者喘不上氣。」

尤其是入門級的工作，一些業主因為發不起工資而裁員、甚至倒閉，而且對於市場大環境來說，業主會把這些人力成本強加給顧客；華裔業者稱，「羊毛出在羊身上」，為加薪支付費用的將會是消費者，最低工資標准上漲毫無疑問將會導致普遍的物價上漲。

根據紐約市華裔餐飲業者分析，普通中小餐館需要十名員工，人工薪資、工資稅等占成本33%左右，其餘運營開支包括水電瓦斯、垃圾、維護費等共計30多項費用，總運營成本達49.48%

華裔業者說，聯邦政府提供業者的PPP其實非常及時，只要按照規定申請幾乎都可以拿到；而從疫情開始後一直被人們討論的房租等問題，「作為房東收租不是沒有道理，疫情下他們也是受害者，但我們真正需要考量是如何平衡業者和打工者的關係，才能挽救紐約市的更多小商業。「對每個華裔移民者來說，辛苦打拚出來的生意，就像我們的孩子，並非疫情來了，我們就要『掐死』孩子，最低時薪上漲，才是壓垮駱駝的最後一根稻草。」