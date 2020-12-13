曼哈頓辦公樓空置率高 房地產委員會建議改為公寓

紐約房地產委員會提議對曼哈頓中城商業區進行重新規畫。（記者金春香／攝影）

受疫情影響，曼哈頓 中城辦公樓空置率近14%，為2009年以來最高值，紐約房地產 委員會(Real Estate Board of New York)日前向州府和市府提議，重新規畫改為公寓；據悉，州長葛謨(Andrew Cuomo)將審核該項提議，以期緩解商業房東的困境。

市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)則表示，市府一直在尋求合理且公平的方式，為民眾提供更多住房，對該提議表示歡迎。

根據商業組織「紐約市 夥伴」(Partnership for New York City)調查報告，10月僅有10%的曼哈頓辦公室員工返回工作場所，預計年底也只有15%的員工會返回辦公室，比8月預計的26%返崗人數降低。

另外該報告顯示，將於明年回歸辦公室的員工中有四成表示，仍將有約50%的時間在家辦公，因此遠程上班和縮小辦公室面積，已開始成為很多公司的未來發展趨勢；這些受訪者中72%的辦公室都在曼哈頓中城。

根據商業房地產服務公司世邦魏理仕(CBRE)數據，第三季度時報廣場商圈的平均年租金下跌18%，曼哈頓的商業租金則比一年前下降近13%。

名品購物店雲集的曼哈頓麥迪遜大道(Madison Ave)，如今有超過三分之一的店面空置，許多零售租戶因政府限制令而被迫關閉數月，由於難以支付高昂租金，與房東陷入法律糾紛。

哥倫布圓環(Columbus Circle)商店的開發商日前稱，多家高檔零售商拖欠超過700萬元的租金和費用；此外位於第五大道的高檔時裝品牌Valentino店面也在跟房東打官司，希望解除月租近160萬元的租約。

紐約房地產委員最近的一份報告也指出，由於疫情導致紐約市房地產交易數額大跌，市府和州府今年總共損失14億元的稅收收入，如果能將辦公樓宇轉換為公寓住宅，不僅能夠在一定程度上促進房地產交易，還能緩解紐約市的住房短缺問題；委員會估計，就算僅將10%的辦公樓轉換為住宅，也能創造出1萬4000處住宅。