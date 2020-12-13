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曼哈頓百年教堂火劫後 自由鐘倖存

記者張晨／紐約報導
曼哈頓歷史教堂經歷大火，官方確認自由鐘倖存。(美聯社)
曼哈頓歷史教堂經歷大火，官方確認自由鐘倖存。(美聯社)

位於曼哈頓下城區、擁有128年歷史的中學院教堂(The Middle Collegiate Church)，5日遭附近大火波及並嚴重受創，這間歷史悠久教堂擁有紐約的「自由鐘」；牧師劉易斯(Jacqueline Lewis)12日表示，詳細檢查自由鐘的外型及運作狀態後，認定它依然保存完好，可以繼續使用。

教堂內的「自由鐘」曾於1776年為紀念美國誕生而鳴鐘，之後「自由鐘」就一直在美國總統就職、 逝世，以及紀念九一一恐襲等活動時敲響。

市樓宇局(DOB)發言人魯丹斯吉(Andrew Rudansky)表示，市政工程師們於12日用人工升降機，近距離觀察了這座教堂的塔尖和存放自由鐘的鐘樓；DOB指出，工程師們將繼續監測和評估教堂剩餘結構的穩定性，包括正面和尖塔，清潔工作仍在進行中。

「從火災發生的早晨起，市建築工程師每天都在現場監督東七街48號工地的拆除工作。」魯丹斯吉說，目前DOB已經下令拆除教堂部分結構不穩定的建物，包括教堂的後部和中殿，它們在大火中被完全燒毀；「這不是一個完整的拆除命令，因為不包括正面和尖塔。」

劉易斯表示，距離大火發生僅一周的時間，教堂已經收到了約20萬元捐款；該教堂從3月疫情爆發起，就一直堅持在線上做禮拜，為急救人員祈禱。

「中學院教堂」建於1892年，是紐約最古老的大學教堂所在地，根據教堂網站顯示，可以追溯到1620年代荷蘭人在島上定居的時候。

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