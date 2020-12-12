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長島納蘇郡長：不關堂食 全力保護小商家

記者牟蘭／紐約報導
庫倫(講話者)表示，目前數據顯示，只有極少部分確診患者因前往室內用餐染疫，將盡全力保證選區內餐廳安全開放堂食。(納蘇郡辦公室提供)
庫倫(講話者)表示，目前數據顯示，只有極少部分確診患者因前往室內用餐染疫，將盡全力保證選區內餐廳安全開放堂食。(納蘇郡辦公室提供)

雖然紐約市疫情反彈宣布14日起禁止堂食，但長島的室內餐廳仍對公眾開放，納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)表示，目前數據顯示，只有極少部分確診患者因前往室內用餐染疫，她將盡全力保證郡內餐廳安全地開放堂食。

長島兩郡疫情持續增加，截止11日共增加1834確診病例，兩郡的平均陽性率達5.6%。根據納蘇郡與蘇福克郡衛生局消息，納蘇郡新增759例確診患者，陽性率達4.3%，共計7萬2118人染疫；蘇福克郡新增1075例，陽性率達6.3%，共計6萬8737人染疫。

雖然疫情持續反彈，但庫倫表示，納蘇郡仍無關閉堂食的計畫；她說，目前的數據顯示，只有1.4%的確診患者因前往餐廳或酒吧用餐而感染病毒，有74%的確診患者因前往小型聚會而感染病毒，「數字能說明一切」。

庫倫表示，疫情重創納蘇郡的經濟，自經濟重啟以來，她與政府的工作人員盡力保證選區內每個小商家安全地開放，希望社區經濟能夠早日復甦，「我會做我能做所有事，保證選區內的餐廳與商場以及學校繼續開放」。

州長葛謨(Andrew Cuomo)11日宣布，紐約市餐廳堂食自14日起至少關閉兩周，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，他將100%支持葛謨的決定。

但數據顯示，紐約市曼哈頓陽性率只有2.7%，14日起餐廳禁止堂食；而陽性率高達7.2%的奧伯尼(Albany)、6%威徹斯特郡(Westchester County)與6.3%的蘇福克郡，仍繼續開放堂食。

雖然堂食尚未宣布關閉，但蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)當日表示，為應對疫情反彈，他宣布關閉該郡警局打指模的服務，並呼籲民眾減少前往警局報警或諮詢的頻率，有需者可登錄suffolkpd.org或致電(631)852-COPS(2677)。

紐約市 疫情 長島

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