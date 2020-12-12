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助餐飲業度寒冬…紐約州府攜手電商平台 擴大網路訂餐

記者金春香／紐約報導
州府與Ritual和Paypal網路平台合作，推無附加費網路點餐送餐服務幫助餐飲業。（記者金春香／攝影）
州府與Ritual和Paypal網路平台合作，推無附加費網路點餐送餐服務幫助餐飲業。（記者金春香／攝影）

紐約市從14日(周一)起再禁堂食，對餐飲業者衝擊將雪上加霜，為幫助紐約餐廳擴大網路訂單，通過外賣生意增加營收，州府11日宣布與網路電商平台Ritual和數位支付平台Paypal合作，為餐廳提供免附加服務費的訂單支付和運送服務。

州府10月與帝國州發展公司(Empire State Development)和州金融服務監管廳(Department of Financial Services，簡稱DFS)攜手，為州內小商家提供電商方面的培訓和服務，幫助商家將產品推廣給更多顧客，促進生意。

11日，州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布繼續擴大該計畫，幫助目前處於困境的餐廳和餐飲服務業，減輕外賣餐點的成本支出。

即日起至明年4月間，Ritual公司免收商家的平台設立費、每月訂購費和信用卡手續費等多項服務費；而Paypal公司則為商家投資100萬元，明年2月期間使用Ritual One平台訂餐的顧客可以獲得優惠折扣。

葛謨說，紐約是全球餐飲之都，但世界頂級廚師、服務員和員工都在疫情下遭受重大打擊，很多甚至丟掉工作，而紐約市堂食也將關閉，很多餐廳將更加倚賴網路訂餐和外賣；州府希望在嚴格要求餐廳和酒吧遵守防疫規範的同時，也為業者提供新機會，幫助他們免費擴大網路生意，並通過優惠折扣吸引顧客在自己喜愛的餐廳、麵包店和咖啡店訂購食物。

更多信息可登錄https://tinyurl.com/y2mfjveh查詢。

紐約市 葛謨 電商

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