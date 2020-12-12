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疫苗指揮中心下周啟動 深入社區宣導

記者張晨／紐約報導
紐約市將開「疫苗指揮中心」，全市新冠指標突破警戒線。(路透)
紐約市將開「疫苗指揮中心」，全市新冠指標突破警戒線。(路透)

市長白思豪(Bill de Blasio)11日在記者會上宣布，隨著新冠肺炎疫苗運往紐約市，一個疫苗指揮中心將於14日(周一)投入運營，以協調全市範圍的疫苗接種。

「我們將大規模、快速地分發及接種疫苗。」白思豪表示，指揮中心是處理疫苗相關事宜的樞紐，管理和監控實時分發，從交付工作到故障排除等，都由疫苗指揮中心全權負責。

白思豪說，該指揮中心還將確保疫苗接種的公平性、對公眾的透明度，並解決民眾對疫苗不信任問題；「我們知道在疫苗接種方面會存在信任差距，也知道很多人對疫苗依然持不確定的態度。」

這個被稱為「空中指揮塔台」的疫苗中心，將包括市政府所有部門，與醫院和衛生部門、教育局、紐約市房屋局(NYCHA)和社會服務部門等機構合作，還有特別工作組與200個社區組織合作，以建立信任並讓居民了解情況。

白思豪表示，特別工作組的任務以種族包容和平等為先，確保疫苗接種的公平性，他們將在教堂、社區中心，以及政府樓附近開設疫苗接種點。

「我們不會坐等紐約人來自行接種疫苗，相反，我們的工作人員將在他們的居住地附近與他們見面。」市衛生局的首席公平官伊斯特林(Torian Easterling)說。

11日公布數據顯示，紐約市所有日均指標均超過警戒線。日住院人數為205人，首次突破200人的門檻；七天的滾動平均新增病例數為2559例，平均陽性率為5.35%，已經高於5%的警戒線。

白思豪稱這種趨勢「令人擔憂」，他說「如果州長宣布防疫令，我100%支持他，因為我們必須防範最壞的情況。」

「紐約市一直在警戒線附近徘徊，如今數字表明住院治療問題是更大的挑戰。」白思豪說。

疫苗 紐約市 白思豪

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