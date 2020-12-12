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51萬劑在路上 葛謨促聯邦公平分發疫苗

記者金春香／紐約報導
葛謨11日在疫情記者會上連線包括孟昭文在內的多名國會眾議員，再次呼籲聯邦公平分發疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨11日在疫情記者會上連線包括孟昭文在內的多名國會眾議員，再次呼籲聯邦公平分發疫苗。（州長辦公室提供）

紐約州疫苗審核小組10日晚已通過輝瑞(Pfizer)與BioNTech新冠疫苗審核，聯邦食物藥品管理局(FDA)也投票通過疫苗緊急使用，17萬劑輝瑞疫苗最快13日或14日到達紐約；州長葛謨(Andrew Cuomo)11日宣布，莫德納(Moderna)的34萬6000劑疫苗也將於21日那一周抵達紐約。

葛謨10日與110名紐約領袖共同致信美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)，並於11日在疫情記者會上連線包括孟昭文在內的多名國會眾議員，再次呼籲聯邦公平分發疫苗，保證分發過程的透明性；葛謨指出，疫情期間很多公共健康相關的族裔不公平問題顯現出來，少數族裔的新冠死亡率遠高於白人，因此在疫苗分發過程中，一定要保證公平分配。

紐約州當前的分發策略為，根據一線醫護人員在州內十個地區的人數比例進行分發，全州一線醫護人員大約有22萬5000人，第一批分給醫護人員的疫苗有9萬劑，覆蓋總人數的40%，各醫院自行決定給哪些人優先注射，一般來說高危醫護人員包括急診室人員、ICU人員和胸肺科人員。

紐約市將獲得7萬2000劑疫苗，為十個地區之首，之後是長島獲得2萬6500劑，中哈德遜地區獲得1萬9200劑，西紐約地區獲得1萬4500劑。

此外紐約州目前已經參與聯邦政府的養老院疫苗接種項目，將由CVS和華格林(Walgreen)負責分發。

不過根據預測，就算今年年底有30萬人願意接種疫苗，該數字僅占紐約州總人口的1.5%；而專家指出要確保經濟復甦和民眾生活回歸正常，需要75%至85%的人口接種疫苗。

11日州府數據顯示，州內單日新增病例1萬595例，病毒檢測陽性率為4.98%，州內住院人數繼續增長，已達到5321人，並新增87人死亡；住院病患數量雖然遠比4月高峰時期的1萬9000人低，但仍創下5月20日以來最高值。

州府已經指示各地醫院即日啟動增加病床、平衡醫療資源(Surge and Flex)運作，要求所有醫院增加25%的床位，以保證床位使用率低於85%，確保能夠收治更多新冠病人。

紐約州 疫苗 葛謨

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