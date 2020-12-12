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重開不到3個月 紐約餐館下周再禁堂食

記者金春香／紐約報導
一些華埠餐廳別出心裁，採取日韓榻榻米餐桌形式，應對寒冷天氣。（記者金春香／攝影）
一些華埠餐廳別出心裁，採取日韓榻榻米餐桌形式，應對寒冷天氣。（記者金春香／攝影）

紐約市11日公布新增205例住院病例、突破200例警戒線；州長葛謨(Andrew Cuomo)當日宣布，紐約市從下周一(14日)起再次禁止餐館堂食；曼哈頓華埠餐飲業者表示，根據州府數據，堂食並非州內感染新冠的主要來源，堂食禁令無異是將餐飲業當作疫情替罪羊，恐有更多餐館永久歇業。

紐約市堂食9月30日以25%的客容量重開，原計畫11月1日將客容量擴大至50%，但因疫情不斷升溫而未能實施，如今堂食重開不到三個月再次被禁，給進入冬季後難以僅靠戶外用餐維持生計的餐飲業，帶來進一步打擊。

11日市府數據顯示，紐約市新增205住院病例，新增確診病例七天平均值為2559例，七天平均病毒檢測陽性率為5.35%，均超過市長此前制定的警戒線數值。

葛謨表示，他理解餐廳業者當前的困難處境，但紐約市人口密集，一些餐廳無法保證食客間的距離，且用餐時摘除口罩，增加感染風險，聯邦疾病防治中心(CDC)日前也對室內用餐發出警告，因此紐約市堂食必須停止，外賣和戶外用餐仍可繼續。

葛謨說，州內其他地區堂食是否繼續，州府會進一步分析數據後再做定奪。

為幫助餐飲業，葛謨宣布繼續延長商業迫遷禁令，並呼籲聯邦政府在下一輪紓困金計畫中為餐館和酒吧提供幫助。

曼哈頓華埠餐館業者王曉東支持葛謨關閉堂食的決定，他說，不管是戶外還是堂食，員工都難免與顧客有接觸，「在顧客把口罩摘掉用餐期間，員工被感染的機率更大。」

他還指出，聖誕節、新年和春節期間肯定有更多人出來聚餐，現在關閉堂食是及時的，「雖然我也是受害者，但還是應該從大局著想，等疫情過去一切都會好。」

另一位餐館業者唐承烈則表示，關不關堂食，餐館生意都相差無幾，尤其是感恩節之後天氣變冷，加上疫情嚴重，餐館幾乎都快沒客人，這一次關閉堂食後，估計會有更多餐館永久歇業。

根據州府數據，追蹤人員對9月至11月期間州內4萬6000新增病例中進行調查發現，73.84%都與家庭聚會有關，僅有1.43%與餐館和酒吧有關。

葛謨還宣布，此前被要求關閉的州內橙色警戒區內的健身房和美髮店可以重開，客容量限制在25%，並要每周對工作人員進行病毒檢測；此外，若某地七天平均住院人數增長率，顯示三周後醫療資源使用率將達90%，該地將回到「暫停」防疫(PAUSE)，關閉一切非必要行業。

戶外用餐為了保暖，幾乎用帳篷全部遮住，恐易造成病毒傳播。(Getty Image...
戶外用餐為了保暖，幾乎用帳篷全部遮住，恐易造成病毒傳播。(Getty Images)
紐約市新增確診病例突破200例警戒線，州長葛謨宣布，紐約市下周一(14日)再次禁...
紐約市新增確診病例突破200例警戒線，州長葛謨宣布，紐約市下周一(14日)再次禁止堂食。(歐新社)
華園餐廳老闆唐承烈表示，紐約市餐館成為疫情升溫的替罪羊。（記者金春香／攝影）
華園餐廳老闆唐承烈表示，紐約市餐館成為疫情升溫的替罪羊。（記者金春香／攝影）
紐約市新增確診病例突破200例警戒線，州長葛謨宣布，紐約市下周一(14日)再次禁...
紐約市新增確診病例突破200例警戒線，州長葛謨宣布，紐約市下周一(14日)再次禁止堂食。(美聯社)
華埠武昌好味道餐廳老闆王曉東支持葛謨決定，認為只有控制住疫情，餐館和其他行業才能...
華埠武昌好味道餐廳老闆王曉東支持葛謨決定，認為只有控制住疫情，餐館和其他行業才能真正恢復生意。（記者金春香／攝影）
華埠餐廳採取多種戶外用餐形式應對寒冷天氣。（記者金春香／攝影）
華埠餐廳採取多種戶外用餐形式應對寒冷天氣。（記者金春香／攝影）
紐約市新增確診病例突破200例警戒線，州長葛謨宣布，紐約市下周一(14日)再次禁...
紐約市新增確診病例突破200例警戒線，州長葛謨宣布，紐約市下周一(14日)再次禁止堂食。(歐新社)

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