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白思豪：特權人士禁插隊打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
白思豪保證，將嚴禁特權人員在養老院、醫護和急救員接種之前，插隊接種疫苗。（路透）
白思豪保證，將嚴禁特權人員在養老院、醫護和急救員接種之前，插隊接種疫苗。（路透）

隨著第一批由輝瑞提供的新冠疫苗即將到貨，市長白思豪(Bill de Blasio)9日保證，將嚴禁特權人士在養老院、醫護和急救員接種之前，插隊接種疫苗；他同時提醒市民，若感染新冠病毒被隔離，切記要請帶薪病假。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)預計最早10日就能批准輝瑞疫苗緊急授權，而州長葛謨(Andrew Cuomo)則表示一旦FDA如期批准，紐約州第一批疫苗最早周末就能到貨；白思豪重申，第一批疫苗將首先給最需要受保護的高危人群接種，也就是高危醫護人員和養老院人員，並承諾將強力執行該計畫。

白思豪說，民選官員和政府人員何時接種疫苗，將由公衛專家決定，任何人不得提前接種；「醫生們將決定我們何時接種，最重要的是按照已定的疫苗接種優先順序快速逐級推進」；他也說，市府已經請求宗教團體和社區組織加強疫苗宣傳，鼓勵少數族裔接種疫苗。

除了輝瑞的疫苗外，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，莫德納(Moderna)第一批疫苗最早將於22日抵達紐約市；他說，輝瑞疫苗需要超低溫冷藏，目前全市已有44家醫院備妥超低溫冷櫃，已開始培訓操作人員，全市共有54家醫院將參加首輪疫苗分發。

市府數據顯示，目前全市日新增住院人數已達196人，接近200人的警戒線，每10萬人住院人數為2.34人，超越2人的警戒線；白思豪提醒民眾，若因感染新冠病毒隔離或住院治療，或有家人因病需要照顧，勿忘申請帶薪病假。

市消費者與勞工保護局局長薩拉斯(Lorelei Salas)表示，在努力控制流感和新冠病毒傳播之時，帶薪病假比以往更重要，除聯邦和州有關帶薪病假之外，紐約市也為民眾提供每年40個小時的帶薪病假，兩者分開計算。

白思豪保證，將嚴禁特權人員在養老院、醫護和急救員接種之前，插隊接種疫苗。（市長辦...
白思豪保證，將嚴禁特權人員在養老院、醫護和急救員接種之前，插隊接種疫苗。（市長辦公室提供）

疫苗 紐約市 白思豪

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