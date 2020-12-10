紐約住院、死亡數 創2波疫情新高

葛謨表示，若FDA能在10日批准輝瑞新冠疫苗緊急使用，第一批疫苗最快周末就能到貨。（州長辦公室提供）

紐約州 日新增新冠病例重回萬例以上，新冠住院人數和新增死亡人數均創下5月底以來新高；州長葛謨 (Andrew Cuomo)9日表示，如果聯邦食品及藥物管理局(FDA)能在今日批准輝瑞新冠疫苗 緊急使用，第一批疫苗最快周末就能到貨；州府已經建立了90個疫苗儲存分發中心，紐約市第一批將分到7萬2000劑疫苗。

州府數據顯示，全州9日新增新冠肺炎病例達到1萬600人，其中紐約市新增3742人；新冠總住院人數達到4993人，創下5月20日以來新高；新增死亡95人，也創下5月底以來新高。

葛謨表示，疫苗是終結疫情的「最後武器」，FDA日前已經發布初步分析結果，認可輝瑞疫苗的有效性，預計最快10日就能批准疫苗緊急使用，隨後州府的疫苗審核委員會將審核批准；CDC此前表示，第一批疫苗600萬劑將分兩次注射，紐約州分得17萬劑；他說，若FDA在10日批准疫苗，這批疫苗周末就能到貨。

他說，州府已在90個醫療機構設置了疫苗儲存和分發中心，將根據各地養老院和醫護人員數量分配第一批疫苗；其中，紐約市將分得7萬2000劑，長島將有2萬6500劑。

對於醫護人員，葛謨表示，全州一線醫護人員約有22萬5000人，但第一批分給醫護人員的疫苗只有9萬劑，僅能覆蓋40%，因此高危醫護人員優先注射，包括急診室人員、ICU人員和胸肺科人員，預計兩周內完成接種。

葛謨表示，高危醫護人員接種後輪到養老院人員，紐約州已參與聯邦政府的養老院疫苗接種項目，將由CVS和華格林(Walgreen)負責分發，這部分疫苗最快下周到貨，聯邦政府預計12月21日開打。

他說，高危醫護和養老院接種完畢後，將輪到急救人員和其他醫護人員、關鍵行業人員，最後是普通民眾；此外，紐約州的國民兵已被國防部選中，作為全美16個疫苗軍隊分發試點項目之一，也將有機會接種疫苗。

此前聯邦衛生部要求各州在新冠疫苗開始接種前，須向聯邦政府提供所有接種者的信息，如姓名、住址、出生日期、族裔、性別，甚至ID號碼，如駕照、社安號或護照號，移民團體擔憂聯邦政府藉此收集無證移民信息；葛謨表示，經過州府的努力，衛生部已經同意不會要求分享這些信息，因此不必擔心被用於移民執法。