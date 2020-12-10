法拉盛濱水項目最終投票 闖關市議會機率高

「法拉盛濱水項目」效果圖。(開發商提供)

「法拉盛 濱水項目」9日在市議會土地利用委員會通過，10日市議會全體大會投票後定案，闖關機率極高；選區包括法拉盛的市議員顧雅明表示，這個新建案將為當地提供優質工會工作、濱水景觀、平價屋，並支持小商家發展，期盼該項目幫助已被疫情 重創社區經濟早日恢復往日繁榮。

市計畫委員會(CPC)9日上午以五票同意、零票反對，通過「法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)，市議會土地利用委員會(Land Use Committee)也以15票同意、一票反對，通過該開發案。

顧雅明表示，他很榮幸宣布「法拉盛濱水項目」開發商已與工會以及市議會達成協議，承諾為法拉盛提供濱水景觀、乾淨的居住環境及更多的平價屋。

法拉盛濱水項目附近區域長期荒廢，目前只有建築停車場、倉庫與空地；顧雅明說，該項目旨在振興並發展相關區域，改善當地「貧瘠且遭受污染」的環境；他說，開發商多年來試圖重新開發這個空間，希望打造成與法拉盛市中心相連的濱水景觀。

顧雅明說，紐約市 正在經歷新冠疫情的二次來襲，失業率日益增加、經濟受重創，讓居民承受巨大壓力，而這個項目將大幅改善當地經濟，幫助法拉盛度過難關，「現在是重建經濟的時刻」。

市議長張晟(Corey Johnson)表示，紐約市亟須從疫情重創的危機中復甦，法拉盛濱水項目將提供優質工會工作機會、開放公共空間與經濟發展機會，他支持此項目。

張晟表示，期盼與同儕以及社區合作，確保「法拉盛濱水項目」協議中，讓社區獲得應得的利益。

國會眾議員孟昭文也發表聲明，表示過去幾個月來，她與「法拉盛濱水項目」的合作者多次溝通，最終促成了協議達成；她說，這個項目將為社區提供更多平價屋與工會工作；她希望這個項目讓法拉盛的民眾從中獲利，並幫助社區經濟繼續發展。

「濱水項目」包括區域分屬三個華人擁有的公司，東至大學點大道、西至法拉盛溪(Flushing Creek)、南至40路、北至36大道，占地40畝；將建造數棟大樓，有1725套住宅公寓，其中30%為平價公寓、879個酒店房間、零售及辦公空間；社區共用設施有約2萬1913平方呎，並保留3.14畝公共開放空間。