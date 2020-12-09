紐約市計畫委員會、土地利用委員會通過 「法拉盛濱水項目」 10日闖關市議會

顧雅明9日在市計畫委員會發言，希望委員會通過「法拉盛濱水項目」。(視頻會議截圖)

「法拉盛 濱水項目」9日上午以大比分通過市計畫委員會與土地利用委員會投票，翌日申請將遞交至市議會；選區包括法拉盛的市議員顧雅明表示，這個新建案將為當地提供有質量工作、濱水景觀、平價屋，並支持小商家發展，期盼該項目幫助已被疫情 重創社區經濟早日復甦。

9日上午10時30分市計畫委員會(CPC)，以五票同意與零票反對的結果通過「法拉盛濱水項目」(Special Flushing Waterfront District)，當天11時許土地利用委員會(Land Use Committee)以15票同意，一票棄權與零票反對的結果，通過這項計畫。

顧雅明在會上表示，他很榮幸在會議上宣布，「法拉盛濱水項目」開發商與工會以及市議員達成共識，為法拉盛提供濱水景觀、乾淨的居住環境以及促進當地的發展建設與長期的平價屋。

這個項目旨在振興法拉盛市中心濱水區域，顧雅明補充，這個區域多年來荒廢，只有建築停車場、倉庫與空地，「貧瘠且遭受污染」；他說，建商與規畫者多年來試圖重新開發這個空間，希望將這個區域打造成與法拉盛市中心相連的濱水景觀。

顧雅明說，紐約市 正在經歷新冠疫情的二次來襲，居高不下的失業率以及被重創的經濟，讓居民承受巨大的壓力，而這個項目將最大程度的改善當地的經濟，幫助法拉盛度過這一難關，「現在是重建經濟的時刻」。

紐約市議會議長張晟(Corey Johnson)表示，紐約市已開始從疫情與帶來的經濟危機中復甦，法拉盛的濱水項目將提供優質的工會工作機會、開放的公共空間與經濟發展機給皇后區；他感謝市議員顧雅明、土地使用委員會主席薩拉曼卡(Rafael Salamanca Jr.)與土地重新規畫莫亞(Francisco Moya)協調，最終達成協議。

張晟說，他期盼與同儕以及社區合作，確保「法拉盛濱水項目」協議中，承諾社區應得的利益早日實現。