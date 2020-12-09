參議員推文「辱華」 全美華裔反歧視大聯盟連署抗議

田納西州共和黨參議員布萊克伯恩日前在推特上指中國有5000年偷竊史，引起全美華人反彈。(截自推特)

田納西州共和黨籍聯邦參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)日前在推特上指中國有5000年偷竊史，引起全美華人 反彈；8日全美華裔 反歧視大聯盟召開線上記者會，希望聯合全美華裔社區發一封公開連署信，於明年1月3日(周六)交給新國會，並提出三點要求，包括公開道歉，以及國會參、眾議院通過決議案，譴責類似種族歧視 推文等。

布萊克伯恩日前在推特上寫道：「中國有著5000年的欺騙和盜竊史，有些事情永遠不會改變」；全美華裔反歧視大聯盟共同發起人劉迎曦表示，該推文是污辱性的種族歧視，將聯合全美華裔社區，由個人或團體連署，撰寫公開信並於1月3日交給新國會。

劉迎曦表示，信中將提出三點要求，包括布萊克伯恩應在參議院正式向華人道歉；參議院通過決議案，譴責類似種族歧視推文；眾議院也應通過決議案等。民眾可上https://bit.ly/39TMhX9參與連署。

聯盟共同發起人、美國酒店華裔協會主席黃華清則說，1882年針對中國移民的歧視性法律「排華法案」，對華人在美的地位打擊很大，如今沒想到還有政客在社群媒體上發表歧視言論；他說，不管是什麼黨派，華人都應該聯合起來抵制。

紐約市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)，8日也譴責布萊克伯恩的辱華言論有辱聯邦參議員的身分，不應該在族裔多元化的美國發生；她說，這種歧視性的語言引起了美國民眾對亞裔的仇恨，激發了針對亞裔的地鐵犯罪和街頭暴力，不能接受。

另外在白宮請願網站上，也有民眾發起連署，需在30天內達到十萬人簽署，才能在60天內獲得白宮回應，自6日發起連署後，至今取得7600多個簽名；請願網址在https://bit.ly/2VUFvIE。