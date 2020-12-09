防慘況再現 公益維護人促令居家避疫

威廉姆斯認為市府應該果斷決策，發布居家避疫令、關閉非必要行業。(Zoom會議截圖)

紐約疫情 持續升溫，市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)8日舉辦線上記者會，表示市府決策的猶豫不決讓市民無所適從，如果真正想要控制疫情擴散、幫助紐約市 經濟和小商家，就應該做出果斷決策，發布居家避疫令、關閉非必要行業，否則紐約市將重蹈3月疫情高峰的覆轍。

威廉姆斯表示，今年3月紐約市成為全美疫情震央，就是因為當局拖延決策，才導致病毒大規模的傳播，如今如果再猶豫不決，恐將失去更多生命。

他要求，當局應該將資訊同步，明確告訴市民疫情狀況，並且關閉非必要行業，再次發布居家避疫令，才能懸崖勒馬，避免讓紐約回到3月疫情高峰期的慘況。

威廉姆斯說，當局打算再多等幾天，再決定是否關閉堂食，雖然在這期間保持小商家營業，可能可以讓他們多增加幾天的收入，但期間病毒廣泛傳播，之後對經濟的影響恐怕更深。

醫生Andrew Goldstein則在記者會上表示，在聽到當局模棱兩可的發言感到很難過，「紐約市的確診人數一直在上升，醫院負載緊繃，在接下來三、四個月情況將會更糟，我們不能等到加護病房的病床使用率達90%才有所動作，現在就應該要盡速決策。」

全民強健經濟聯盟(Strong Economy For All Coalition)執行總監Michael Kink則說，疫情讓全美小商家都在掙扎，當局如果想要保護小商家、挽救紐約市經濟，應該直接提供經濟援助，以及對富人加稅(Tax the rich)，才是解決問題方法；遲遲不關閉非必要行業，反而會傷害更多勞工階層。