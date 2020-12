防慘況再現 公益維護人促令居家避疫

威廉姆斯認為市府應該果斷決策,發布居家避疫令、關閉非必要行業。(Zoom會議截圖)

紐約疫情 持續升溫,市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)8日舉辦線上記者會,表示市府決策的猶豫不決讓市民無所適從,如果真正想要控制疫情擴散、幫助紐約市 經濟和小商家,就應該做出果斷決策,發布居家避疫令、關閉非必要行業,否則紐約市將重蹈3月疫情高峰的覆轍。

威廉姆斯表示,今年3月紐約市成為全美疫情震央,就是因為當局拖延決策,才導致病毒大規模的傳播,如今如果再猶豫不決,恐將失去更多生命。

他要求,當局應該將資訊同步,明確告訴市民疫情狀況,並且關閉非必要行業,再次發布居家避疫令,才能懸崖勒馬,避免讓紐約回到3月疫情高峰期的慘況。

威廉姆斯說,當局打算再多等幾天,再決定是否關閉堂食,雖然在這期間保持小商家營業,可能可以讓他們多增加幾天的收入,但期間病毒廣泛傳播,之後對經濟的影響恐怕更深。

醫生Andrew Goldstein則在記者會上表示,在聽到當局模棱兩可的發言感到很難過,「紐約市的確診人數一直在上升,醫院負載緊繃,在接下來三、四個月情況將會更糟,我們不能等到加護病房的病床使用率達90%才有所動作,現在就應該要盡速決策。」

全民強健經濟聯盟(Strong Economy For All Coalition)執行總監Michael Kink則說,疫情讓全美小商家都在掙扎,當局如果想要保護小商家、挽救紐約市經濟,應該直接提供經濟援助,以及對富人加稅(Tax the rich),才是解決問題方法;遲遲不關閉非必要行業,反而會傷害更多勞工階層。