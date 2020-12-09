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關餐館堂食 可能就在這幾天…疫苗下周到！

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，首批新冠疫苗將於下周運抵紐約市，疫苗的到來將讓抗疫「進入最後階段」。（市長辦公室提供）
白思豪表示，首批新冠疫苗將於下周運抵紐約市，疫苗的到來將讓抗疫「進入最後階段」。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)8日表示，首批新冠疫苗將於下周運抵紐約市，疫苗的到來將讓抗疫「進入最後階段」，只要熬過12月、1月和2月，就能看到轉機；但他也說，目前疫情已經在全市範圍內惡化，關閉餐館堂食幾天內就可能發生。

葛謨和白思豪此前表示，一旦聯邦批准使用，由輝瑞(Pfizer)製造的首批17萬劑新冠疫苗將於12月15日到貨，將首先為一線醫護人員和養老院人員接種；聯邦食品和藥品管理局(FDA)7日也發布了首份研究報告，認為輝瑞疫苗符合安全標準，預計10日將可批准緊急使用。

白思豪表示，疫苗的大規模分發將是抗疫成功的關鍵，「這是我們抗疫鬥爭的最後階段，12月、1月和2月是最後的戰鬥，之後疫苗就會起作用。」

不過，目前公眾對疫苗仍有疑慮，有調查顯示只有一半的市民願意接種疫苗；對此，市長公共衛生首席助理法瑪(Jay Varma)解釋了疫苗的工作原理，「注射疫苗為的是告訴身體提高警惕，如果未來看到類似入侵病毒要提前防範，而疫苗本身對人體無害。」

鑒於目前疫苗仍未大規模分發，白思豪表示，目前最重要的工作仍是檢測；市檢測追蹤小組總監朗恩(Ted Long)表示，紐約市此前已經創下單日檢測9萬5000次的紀錄，目前檢測追蹤小組可以聯繫到90%的陽性患者，其中80%願意配合流行病學調查。

此外，為應對疫情爆發，市府上月增加了十個快速檢測測點，未來機周內將再增加20個；鑒於快速檢測的準確性有待提高，追蹤小組將通知快速檢測陽性者再進行核酸檢測。

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前表示，若紐約市住院率持續惡化，最早將於下周關閉堂食；對此白思豪表示，目前市府也正與州府積極溝通此事，他也認為目前疫情全面爆發，已經不僅限於史泰登島，承認關閉堂食或不可避免，可能在幾天內發生，「沒人喜歡這樣的限制措施，但是解決疫情問題更重要，我們需要保護醫療資源，期待未來疫苗能盡快起作用。」

首批新冠疫苗將於下周運抵紐約，市長白思豪認為疫情將因此進入尾聲。(路透)
首批新冠疫苗將於下周運抵紐約，市長白思豪認為疫情將因此進入尾聲。(路透)
首批新冠疫苗將於下周運抵紐約，市長白思豪認為疫情將因此進入尾聲。(路透)
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疫苗 檢測 紐約市

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