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布碌崙Whole Foods倉庫6員工確診 顧客憂心

記者黃伊奕／紐約報導
亞馬遜在紐約設立的生鮮超市Whole Foods派送倉庫有多位員工確診新冠，讓不少顧客擔憂。(路透)
亞馬遜在紐約設立的生鮮超市Whole Foods派送倉庫有多位員工確診新冠，讓不少顧客擔憂。(路透)

亞馬遜布碌崙(布魯克林)工業城設立的生鮮超市Whole Foods派送倉庫，據悉已有至少六名員工確診新冠肺炎，讓不少在其母公司亞馬遜(Amazon)下訂單的客戶擔心藉由包裹染疫。

前聯邦勞工部長萊克(Robert Reich)日前在其推特上發文，「自10月22日以來，布碌崙工業城亞馬遜旗下Whole Foods超市倉庫已經有至少六名員工確診新冠肺炎，安全社交距離規定不僅被忽視，甚至被阻攔，美國最富有的人對他的員工毫不關心。」

亞馬遜在10月初曾宣布，自疫情爆發以來，該公司2萬前線員工要麼確診感染了新冠肺炎，要麼疑似感染；而早在4月在史泰登島一家亞馬遜配送中心，也因為大量員工感染新冠肺炎；不滿意亞馬遜對疫情處理方式的員工，兩次起生勞工抗議活動。

疫情傳播不僅引起亞馬遜員工的不滿，也導致不少亞馬遜忠實顧客擔心。

居住在布碌崙的林琳表示，她是亞馬遜的忠實粉絲，幾乎每日都會收到該公司寄來的包裹，尤其喜歡通過Whole Foods下單新鮮果蔬；「可能是因為派送倉庫就在布碌崙，通常下單後很快就會送達。」

對於大量員工確診的消息，林琳表示擔心，「早先就有新聞表示新冠肺炎病毒能通過包裹傳播，現在倉庫內不少員工確診，我應該暫時不會再通過亞馬遜下單了，畢竟不清楚該公司內部究竟如何運作，以免病毒通過包裹進入家中。」

亞馬遜 新冠肺炎 布碌崙

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