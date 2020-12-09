紐約市不少確診者 參加過墨西哥藝術節

紐約市私人病毒檢測公司Checkmate Health Strategies過去幾周接待的檢測中，有很多確診者曾參加過Art With Me藝術節。（取自Instagram）

根據紐約市 一家私人新冠檢測 公司數據，過去數周在該公司接受檢測並被確診陽性的病例中，有近七成患者與一場11月中上旬在墨西哥 舉行的藝術節有關。

根據「The Daily Beast」報導，紐約市私人病毒檢測公司Checkmate Health Strategies創始人Eleonora Walczak日前表示，他們過去幾周接待的獲得陽性結果的檢測者中，有近70%曾去過在墨西哥舉行的「Art With Me」藝術節，或和藝術節參加者有過接觸。

「Art With Me」藝術節於11月11日至15日在墨西哥Tulum舉行，其形式類似於每年在加州舉行的著名「火人節」(Burning Man)，白天提供一系列藝術活動和集體冥想活動，晚上則是聚會、音樂會等。

根據參與者在Instagram等社交媒體上發布的照片和視頻，參與者都沒有配戴口罩或保持社交距離，基本完全無視任何防疫規定。

墨西哥目前已有超過118萬人確診，超過11萬人死亡；但在當地很多旅遊地點，人們都無視防疫規定，不配戴口罩，不少美國人近月來到墨西哥旅遊回來後確診。