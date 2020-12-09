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布碌崙拘留所 1牢房3天55囚犯染疫

記者黃伊奕／紐約報導
布碌崙聯邦監獄大都會拘留所疫情再度爆發。（取自谷歌地圖）
布碌崙聯邦監獄大都會拘留所疫情再度爆發。（取自谷歌地圖）

布碌崙(布魯克林)的聯邦監獄大都會拘留所(Metropolitan Detention Center)，近期爆發新冠肺炎疫情，其中一個關押單位(牢房)內有至少50名囚犯感染，其中一些人出現嚴重症狀，很多囚犯提交申請，希望能獲批准假釋出獄。

該拘留所七樓第73號牢房目前疫情十分嚴峻，上周短短三天內該牢房有55名囚犯確診新冠肺炎，一名患者委託律師多納姆(Deirdre Von Dornum)以疫情為由提交了提前出獄申請；根據他的描述，監獄內的場景十分淒慘，包括一名囚犯吐血的細節，還有一些人在堆滿垃圾的囚牢中呼吸困難，不少重症患者至今沒有獲得醫療救援，僅被告知要「慢慢喝水」。

7日有更多囚犯委託律師以疫情和醫療為由向監獄提出釋放申請，關押在疫情爆發牢房的囚犯托馬斯(Ronald Thomas)的代表律師表示，托馬斯患有哮喘，數月前已經申請提供吸入器，直到現在他感染了新冠肺炎，仍未拿到吸入器；該律師日前再次向拘留所提交了有關吸入器的要求，仍未得到答覆。

另外一名居住在73號牢房的囚犯威爾本(Andre Wilburn)告訴其律師，他室友確診了新冠肺炎，威爾本希望在感染之前轉移到另外一個牢房，但是沒來得及通過申請就已感染了新冠。

律師達羅(James Darrow)表示，「我通常不會太擔心我的客戶，但他們聽起來非常恐懼，疫情在監獄傳播的速度已經失控，現在又變成了4月那個時候」。

大都會拘留所負責人告訴達羅，現在他們正在計畫將囚犯轉移到不同樓層的牢房，以控制疫情進一步擴散，檢測為陽性的囚犯被安置在一層，檢測結果是陰性的囚犯被安置在另一層。

疫情 拘留所 監獄

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