布碌崙猶太教堂辦5000人葬禮 白思豪：再辦就關門

白思豪表示，若涉事教堂再發生防疫違規事件，將勒令關閉教堂；圖為此前在該教堂的一場聚會活動。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)威廉 斯堡(Williamsburg)社區一處猶太教堂日前舉辦一場近5000人參加的大規模葬禮，嚴重違反防疫 規定；市長白思豪 (Bill de Blasio)8日表示，將徹查此事，表示若再有類似違規情況發生，將勒令關閉教堂。

據紐約郵報報導，有近5000人於7日下午聚集在威廉斯堡羅德尼街(Rodney St.)152號的Congregation Yetev Lev D'Satmar教堂，參加一場猶太裔法官的葬禮；儘管主辦方在葬禮開始前告訴集會眾人會提供口罩，但葬禮上所有人都未戴口罩，也沒有遵守社交距離，而且該葬禮顯然違反州府宗教場所33%的容量限制；根據市府數據，該教堂最多僅可容納1600人。

白思豪表示，這種大規模聚集活動帶來了巨大的防疫隱患，「如果一定要舉辦，就應該嚴格遵守防疫要求，限制參加人數並做好防護，要麼就不要舉辦；如果下次這座教堂再發生像這樣違反防疫規定，我們將會關閉這座教堂，這是所有人都不願意看到的。」

據報導，這座教堂7日晚也曾舉辦過另一場室內集會，活動中參與者人擠人，也沒有戴口罩；該教堂10月本打算舉辦一場萬人參加的大規模婚禮，但州府聽到風聲，勒令縮小活動規模。

白思豪表示，目前市府針對這場葬禮的調查正在進行當中，「我們將調查整件事情的全貌。」